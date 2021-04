In Beautiful, Eric Forrester prenderà una decisione inaspettata e caccerà Quinn da casa sua, dopo aver scoperto che la moglie ha tramato alle spalle di Brooke per far finire il suo matrimonio con Ridge. Matrimonio finito tra Quinn ed Eric?

Beautiful, anticipazioni: Quinn e Shauna ingannano Ridge

I telespettatori italiani di Beautiful, tra qualche settimana, assisteranno ad un vero e proprio colpo di scena riguardante il rapporto tra Eric e Quinn. Il patriarca dei Forrester infatti, verrà a sapere che la moglie con i suoi sotterfugi avrà fatto in modo che Ridge credesse di aver sposato Shauna a Las Vegas.

Un inganno vero e proprio orchestrato da Shauna e Quinn, le quali avranno fatto redigere pure un falso certificato di matrimonio e al solo scopo di allontanare sempre più Ridge da Brooke.

Beautiful, Eric scopre i sotterfugi di Quinn e la caccia di casa

Come scoprirà la verità Eric? Dalle anticipazioni si viene a sapere che il patriarca dei Forrester ascolterà di nascosto una lite tra Quinn e Shauna. Quest'ultima infatti, si pentirà di aver ingannato Ridge e vorrà confessare tutto allo stilista. Quinn invece, sarà di tutt'altra opinione e cercherà di fermarla, ma Fuller non sa che il marito avrà ascoltato tutto. In seguito, Eric molto furioso affronterà Quinn e senza mezzi termini le dirà che il loro matrimonio sarà finito.

Eric vorrà il divorzio e caccerà di casa Quinn. In Beautiful dunque, sembrerà che Forrester Senior non abbia nessuna intenzione di perdonare la moglie per ciò che avrà fatto.

Anticipazioni Beautiful: Eric non perdona Quinn e vuole il divorzio

Quinn sarà distrutta dopo aver sentito la sfuriata di Eric, il quale arriverà a dirle: "Pensavo fossi cambiata e invece sei solo una pazza!

". La donna sarà in lacrime e non potrà far altro che raccogliere le sue cose e lasciare Villa Forrester. Eric in seguito, racconterà tutta la vicenda a Ridge. Lo stilista scoprirà la verità: in questo modo il suo amore per Brooke potrà finalmente trovare pace. Per quanto riguarda le prossime mosse di Quinn, si viene a sapere che la donna non se ne starà con le mani in mano.

Quinn si recherà nei giorni successivi a Villa Forrester per ottenere il perdono sia di Ridge che di Eric. Quest'ultimo si mostrerà particolarmente freddo con lei. Inoltre, per Quinn arriverà un'altra doccia gelata, visto che verrà a sapere che Eric ha permesso invece a Shauna di continuare a vivere in casa sua. Nascerà un nuovo triangolo amoroso tra Eric, Quinn e Shauna? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful, ricordando che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.