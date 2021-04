In Beautiful tra qualche settimana, Thomas verrà smascherato da Hope Logan, proprio nel giorno del matrimonio tra il ragazzo e Zoe. I presenti capiranno che Thomas ha ingannato tutti e che è sempre stato ossessionato da Hope. Zoe, sconvolta, schiaffeggerà quello che doveva essere il suo futuro marito. Quale futuro attenderà ora Forrester Jr?

Beautiful, Hope scopre le macchinazioni di Thomas

Gli inganni di Thomas staranno per venire alla luce. Tra qualche settimana infatti, in Beautiful, Hope riuscirà a smascherare il figlio di Ridge e lo farà proprio nel giorno delle nozze tra il ragazzo e Zoe.

Il tutto avrà inizio quando Steffy, in preda ai sensi di colpa, deciderà di raccontare a Liam e Hope che il bacio con Spencer sarà stato frutto di un piano di Thomas per separarli. Steffy, Liam e Hope inoltre, capiranno che Forrester Jr avrà sempre sfruttato Douglas per arrivare a Hope.

Hope si vendica di Thomas e interrompe la cerimonia di nozze con Zoe

Arriverà nel frattempo il giorno delle nozze tra Thomas e Zoe. La promessa sposa sarà raggiante, convinta dei sentimenti che Thomas nutre per lei. Hope nel frattempo, starà mettendo in atto la sua vendetta contro Forrester Jr. La ragazza infatti, dopo aver spiegato a Douglas il suo piano, indosserà l’abito da sposa che proprio Thomas avrà disegnato per la Hope For The Future ed entrerà nel salone di Villa Forrester mano nella mano con il bambino e interrompendo la cerimonia.

I presenti saranno sconvolti da questa scena, mentre Thomas sembrerà soddisfatto e penserà di essere riuscito a raggiungere il suo scopo.

Hope smaschera Thomas, Zoe lo schiaffeggia sull'altare

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, Thomas lascerà Zoe sull’altare e andrà incontro a Hope. Buckingham lo implorerà di non lasciarla, ma Thomas non vedrà altri che Hope, confessando a Logan che è lei l’unica donna che vuole sposare.

Grazie a queste affermazioni, Hope sarà riuscita a portare alla luce le vere intenzioni di Thomas. Tutti infatti, si renderanno conto che il giovane ha finto di amare Zoe solo per riavere Hope e per fare ciò, non avrà esitato a sfruttare le paure del piccolo Douglas. Hope furiosa con Thomas, gli assicurerà che il bambino non starà mai più con lui, mentre Thomas cercherà di giustificarsi in qualche modo.

A nulla varranno i suoi sforzi, tanto che Zoe lo schiaffeggerà in pieno volto, mentre Steffy lo zittirà. Finalmente anche Ridge aprirà gli occhi sul figlio e si renderà conto di essere stato preso in giro per tutto il tempo.