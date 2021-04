Non c'è pace per Belen Rodriguez. La showgirl argentina continua ad essere al centro delle polemiche social dopo che in queste ore ha pubblicato degli scatti che la ritraggono in vacanza alle Maldive, assieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese. Le foto hanno subito fatto il giro del web e dei social scatenando un vespaio di polemiche da parte di chi sostiene che in questo modo la showgirl e il suo fidanzato se ne sarebbero fregati delle attuali regole vigenti nel nostro Paese in materia di Covid-19.

A quanto pare, però, quello di Belen sarebbe un viaggio dettato in primis da motivi lavorativi.

Viaggio alle Maldive per Belen e Antonino: è polemica sui social

Nel dettaglio, qualche giorno fa Belen ha pubblicato sui social i primi scatti della sua vacanza alle Maldive. Il motivo ha a che fare con la realizzazione di uno shooting fotografico per la collezione di costumi di Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez.

Un viaggio, quindi, dettato da motivi professionali eppure ai fan che seguono Belen sui social, questa motivazione non ha convinto più di tanto.

In molti hanno puntato il dito contro la scelta della showgirl argentina e del suo fidanzato di partire in un momento così delicato come quello che sta vivendo il nostro Paese, ancora alle prese con la pandemia che non lascia scampo.

'Mi viene il vomito' sbottano i fan di Belen sui social

"E poi c'è gente che non vede i propri cari da mesi, mi viene il vomito!" ha scritto un utente commentando le foto social di Belen alle Maldive.

"Qualcuno che si gode la vita non come me che sto a casa sette giorni su sette a settimana" ha sbottato ancora un altro follower di Belen, sottolineando così il fatto che a differenza della showgirl argentina lui rispetterebbe alle lettera le regole previste in questo momento.

C'è anche chi critica Belen per la sua scelta di "ostentare" il suo viaggio da sogno alle Maldive con numerose foto e stories pubblicate in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, dove è seguita da milioni di persone.

'Evita di pubblicare per rispetto' rimproverano i fan a Belen

"Ostentare meno puoi, visto che milioni di persone muoiono e stanno male.

È vero te lo puoi permettere ma almeno evita di pubblicare per rispetto" ha ribadito ancora un altro commentatore social.

"Sì brava, facciamo sempre passare che voi vip per lavoro potete andare alle Maldive e tutti gli altri a casa" ha sbottato un altro fan sui social che, a quanto pare, non crede alla versione del "viaggio lavorativo".

Insomma le critiche e le polemiche non mancano ma, per il momento, Belen pensa a godersi il suo viaggio da sogno con il fidanzato Antonino, l'uomo che le ha rapito il cuore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e che questa estate la renderà mamma per la seconda volta.