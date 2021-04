Il 21 aprile ha debuttato su canale 5 la nuova mini serie televisiva di Guido Manfredonia e prodotta da Lux Vide Buongiorno, mamma! il cui protagonista è l'attore Raoul Bova. Racconta la storia di una famiglia normale che improvvisamente si è trovata a fare i conti con la malattia della protagonista che la tiene inchiodata al letto, in coma, da sette lunghi anni. Il 28 aprile andrà in onda la seconda puntata che sarà ricca di colpi di scena. Si scoprirà che Agata altri non è che la figlia di Maurizia, la migliore amica di Anna. Guido intanto si interrogherà sui suoi sentimenti per sua moglie mentre i suoi figli saranno alle prese con le loro problematiche individuali.

Guido confesserà i suoi dubbi a Agata

Guido incredulo per non aver trovato i soldi del fondo che sua moglie aveva creato per i loro figli, confesserà i suoi dubbi e le sue perplessità ad Agata ammettendo con delusione di avere il sospetto che sua moglie lo abbia tenuto all'oscuro dei suoi pensieri e delle sue azioni. Miriam intanto lo spronerà a riflettere sul suo matrimonio e se ci sono ancora dei motivi per continuare ad essere fedele a sua moglie, in stato vegetativo da parecchi anni. Anche per Sole la situazione non sarà delle migliori. La ragazza infatti, in piena confusione, si ubriacherà ad una festa e bacerà uno sconosciuto ma alla fine non ricorderà più nulla di quanto accaduto. Ben presto però si renderà conto che in realtà è andata ben oltre il bacio e che è stata a letto con Federico, il bello della sua scuola, il ragazzo di cui da sempre è innamorata.

Guido nonostante abbia scoperto che sua moglie gli ha tenuto nascosto delle cose, si renderà conto di amarla ancora nonostante tutto e che vuole avere ancora fiducia nella donna che ha sposato. Il vicequestore Colaprico invece scoprirà che l'identità della vera madre di Agata: è la figlia di Maurizia, amica di Anna. La donna, appena diciassettenne rimase accanto alla sua migliore amica che all'epoca rimase incinta di un uomo sposato.

Anche a casa di Guido, nel presente, si scoprirà che è in arrivo la cicogna.

La programmazione della nuova fiction

La nuova fiction di canale 5 andrà in onda per sei prime serate. In totale verranno trasmessi 12 episodi, dal 21 aprile al 26 maggio. Tra gli attori protagonisti, oltre a Raoul Bova nei panni di Guido, ci sarà anche Serena Autiero che vestirà i panni di Miriam.

A partire dal 21 aprile la fiction potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset play.

Ispirata ad una storia vera

La mini serie di Canale 5 è ispirata alla storia vera di Angela Calise Moroni, la donna rimasta un coma per 29 anni al cui fianco è sempre rimasto suo marito Nazzareno. La donna aveva 64 anni ed era madre di 5 figlie. Il 25 gennaio del 1988 si sentì male a causa di un calo di potassio e da allora è entrata in coma. La donna si sentì male mentre preparava la cena e suo marito fu il primo ad assisterla. Nazzareno ha rivelato che non ha mai pensato di staccare la spina nemmeno per un momento.