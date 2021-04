Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo i rumor e le voci che parlavano di una love story finta, costruita a tavolino per alimentare il Gossip, l'attore turco della serie tv DayDreamer ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta della sua relazione con Diletta, ammettendo che si tratta di un amore leale. Intanto i due protagonisti del gossip del momento, si preparano a trascorrere assieme la prima Pasqua da fidanzati ufficiali.

Per la discussa coppia Can Yaman-Diletta Leotta sarà la prima Pasqua d'amore insieme

A raccontare quello che accadrà nella domenica di Pasqua tra Can Yaman e la sua amata Diletta, è stato il paparazzo Maurizio Sorge che dalle pagine del suo blog, ha lanciato uno scoop rivelando che sebbene la conduttrice sportiva in questo momento si trovi a Torino, per raccontare il derby della Mole tra Juventus e Torino, domani raggiungerà il suo amato.

Leotta, infatti, durante la giornata di domenica si metterà in viaggio e da Torino tornerà di nuovo a Roma, dove ad attenderla ci sarà proprio il suo fidanzato Can Yaman, che da poco ha abbandonato l'albergo dove ha soggiornato fino a questo momento, per trasferirsi nella sua nuova casa.

I due, quindi, passeranno la domenica di Pasqua assieme e per loro sarà la prima festa che trascorreranno da fidanzati ufficialmente.

Si parla di possibile matrimonio in arrivo per Can e Diletta

Insomma tutto sembra procedere nel migliore dei modi tra Can e la sua amata Diletta, contrariamente a quanto sostengono le malelingue che ancora oggi dubitano su questo amore che fa impazzire i tantissimi fan.

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia.

Can Yaman, in una recente intervista, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sull'argomento, limitandosi a dire che quello che succederà tra lui e Diletta, sarà comunicato ai fan di volta in volta.

Eppure, le indiscrezioni rivelano che l'attore turco qualche settimana fa avrebbe sorpreso la sua amata con una proposta di matrimonio ufficiale, con tanto di super anello prezioso del valore di ben 40 mila euro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un'amica di Diletta Leotta parla di 'cicogna in arrivo' per la coppia

Resta da capire, però, quale è stata la reazione di Diletta di fronte a questa proposta di matrimonio: la conduttrice accetterà di compiere il grande passo oppure no?

In attesa di scoprirlo, un'amica della Leotta, in queste ore ha lanciato l'ennesima indiscrezione sulla coppia del momento, affermando che potrebbe essere in arrivo la cicogna per Can e Diletta.

Possibile che i due stiano pensando di allargare la famiglia? Lo scopriremo nelle prossime ore.