Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Ieri sera i due sono protagonisti anche di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, che ha consegnato loro un tapiro. Peccato, però, che il tentativo sia andato fallito: Can Yaman si rifiutò di riceverlo e portò via con se anche la sua fidanzata, sebbene lei fosse disposta ad accettarlo. Le immagini mostrate da Striscia hanno scatenato un po' di polemiche in rete, soprattutto da parte di Deianira Marzano, che sui suoi canali social ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento di Can nei confronti della fidanzata.

Striscia la notizia, Can rifiuta infastidito il tapiro

Nel dettaglio, durante la puntata di Striscia la notizia è stato consegnato un tapiro d'oro a Diletta Leotta ma Valerio Staffelli ha raccontato che qualche giorno fa ha raggiunto i due fidanzati per dare loro un tapiro di coppia.

Ebbene dalle immagini mostrate, la reazione di Can Yaman non è stata delle migliori.

L'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, è apparso visibilmente infastidito dalla presenza di Staffelli, al punto da "scappare via" portando con se anche la sua fidanzata.

Can, infatti, sebbene Diletta avesse detto di voler prendere il tapiro d'oro di Striscia, l'ha portata via e insieme si sono rifugiati nell'albergo dove soggiornavano, impedendole così di prendere "l'ambito premio" consegnato dal tg satirico di Canale 5 condotto in questo periodo da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Deianira sbotta contro Can Yaman: 'Atteggiamento medioevale'

Ebbene, la reazione infastidita di Can Yaman non è passata inosservata e Deianira Marzano su Instagram è tornata a tuonare contro il divo turco delle serie tv, che ha conquistato milioni di spettatori anche in Italia.

"Can a Striscia la notizia ha strattonato la Leotta, l'ha tirata quando doveva prendere il tapiro. Manco fosse un sacco di patate. Ma come si permette?" ha subito sbottato la nota influencer ed esperta di Gossip sui social.

"Ma che atteggiamento medioevale, lo andasse a fare a casa sua" ha sottolineato ancora Deianira, dimostrando così di non aver gradito per nulla il modo di fare dell'attore turco.

Diletta fa chiarezza sulla storia d'amore con Can Yaman

Polemiche a parte, nel corso della puntata di Striscia di ieri sera, Diletta ha fatto chiarezza sulle voci di crisi tra lei e il suo fidanzato.

La conduttrice sportiva ha rivelato che tra di loro non è finita ed ha aggiunto che il matrimonio non è saltato, così come si era vociferato sui giornali di gossip in queste ultime settimane.

Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modi e Diletta ha ammesso di essere felice al fianco dell'attore turco di DayDreamer.