La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue nel migliore dei modi. I due sono super innamorati l'uno dell'altro e in questo ultimo periodo hanno iniziato la convivenza assieme. Una scelta importante per la coppia più discussa del momento che continua ad essere onnipresente sulle varie riviste di Gossip. In queste settimane si era parlato anche di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia del momento, ma a quanto pare tutto sarebbe slittato a data da destinarsi.

Inizia la convivenza per la coppia Can Yaman-Diletta Leotta

Nel dettaglio, le ultime news sulla coppia Can-Diletta rivelano che i due hanno cominciato ufficialmente la convivenza assieme.

Qualche giorno fa, fu proprio Can Yaman durante un'intervista social a confessare di aver abbandonato l'albergo dove risiedeva a Roma dallo scorso gennaio, per potersi trasferire un vero e proprio appartamento.

Tuttavia, Can non è andato a vivere da solo, visto che al suo fianco vi è proprio Diletta Leotta. I due hanno scelto di intraprendere questo percorso insieme come confermato anche da un settimanale italiano che li ha beccati proprio nel nuovo appartamento.

'Can e Diletta vivono insieme in un super attico di lusso'

Il settimanale fa sapere che quella di Can e Diletta sarebbe una vera e propria casa da "mille e una notte", dove i due hanno intenzione ci costruire insieme il loro futuro.

"Ora vivono insieme.

Il loro nido d'amore è un super attico di lusso" fa sapere la rivista di gossip, rivelando così che la dimora della coppia del momento sarebbe provvista di tutti i comfort possibili e immaginabili.

Nelle scorse ore si era parlato anche del possibile matrimonio in arrivo per la coppia del momento che sta facendo impazzire i fan.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sarebbero slittate le nozze tra Can Yaman e Diletta Leotta

A quanto pare, l'attore turco della soap DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe già chiesto a Diletta di diventare sua moglie tanto da proporle di convolare a nozze il prossimo 16 agosto, data in cui la conduttrice sportiva festeggerà anche il suo 30esimo compleanno.

A quanto pare, però, le nozze tra Can e Diletta sarebbero già rimandate.

Si vocifera che la Leotta sarebbe riuscita a convincere il suo fidanzato a desistere e quindi a posticipare la data del fatidico sì. Per il momento, il prossimo 16 agosto, non sarà celebrato nessun matrimonio.

I due, intanto, continuano ad essere super presi dai vari impegni lavorativi. Diletta si divide tra i campi di calcio e gli studi di Radio 105, mentre Can è presissimo dagli allenamenti per la serie tv Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare a maggio e durare per tutto il corso dell'estate.