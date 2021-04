La coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ore si sta molto parlando di loro per via della presunta crisi che sarebbe in corso al punto che Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha consegnato un tapiro d'oro alla conduttrice sportiva. Tuttavia, nel corso della puntata del 20 aprile, sono state trasmesse anche delle immagini inedite di Can e Diletta, visto che qualche giorno fa Staffelli aveva provato a consegnare un tapiro alla coppia, ma la reazione di Yaman non è stata delle migliori.

Diletta Leotta smentisce la rottura con Can Yaman

Nel dettaglio, durante il nuovo appuntamento di Striscia la notizia trasmesso su Canale 5, Staffelli ha consegnato il tapiro a Diletta Leotta, con la quale ha voluto fare chiarezza sulle voci di presunta crisi in corso e anche sui rumors legati all'annullamento del loro matrimonio.

Immediata la reazione di Diletta, la quale ha rigettato al mittente i vari sospetti e le indiscrezioni di queste ore, precisando che non c'è nessuna crisi in corso con il suo fidanzato e che tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Durante la consegna del tapiro a Diletta, però, Staffelli ha tirato in ballo anche un episodio di qualche giorno fa, quando provò a consegnare un tapiro sia a Leotta che a Can Yaman: in quell'occasione, il divo della soap DayDreamer - Le ali del sogno, non la prese proprio benissimo.

Striscia prova a consegnare il tapiro alla coppia Can-Diletta, ma lui non la prende bene

Striscia la notizia, infatti, ha mandato le immagini inedite della consegna (fallita) di quel tapiro, dove Staffelli aveva aspettato la coppia all'ingresso dell'albergo di Roma dove stavano soggiornando.

Nel momento in cui provò ad avvicinarsi alla coppia, Can sbottò duramente esclamando: "Mamma mia, sempre lui", dopodiché scappò via portando con se la sua amata Diletta.

Inutile il tentativo di Staffelli di consegnare alla coppia il tapiro d'oro, sebbene la conduttrice sportiva sembrasse pronta a riceverlo. Can Yaman la portò via e insieme si rifugiarono nell'albergo, lasciando così fuori Staffelli che non potette compiere la sua missione.

La giustificazione di Diletta al comportamento di Can

A tal proposito, durante l'intervista Diletta ha provato a "giustificare" l'atteggiamento assunto da Can Yaman in quella circostanza dicendo che l'attore era particolarmente "geloso" di Staffelli e per questo motivo aveva temuto la sua presenza.

in ogni caso, però, sembrerebbe che in questo momento tra i due fidanzati non ci sia nessuna situazione di crisi e tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi.