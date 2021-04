I sospetti sulla coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta non si placano mai. In queste ore i due fidanzati hanno pubblicato dei nuovi scatti assieme sui social, dove testimoniano di aver trascorso la Pasqua insieme nella nuova casa romana dell'attore turco. È stato proprio Can che, in una recente intervista, ha confermato di aver abbandonato l'albergo dove soggiornava da diversi mesi per potersi trasferire nella nuova abitazione romana. A quanto pare, però, stando alla nuova segnalazione social riportata in queste ore da Deianira Marzano, non sarebbe una vera casa bensì un B&B.

Nuovi sospetti sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can aveva ammesso di essere contento del fatto che finalmente dopo mesi poteva trasferirsi nella sua nuova casa e in questo modo lasciare l'hotel che era stata la sua casa per diverso tempo dopo il trasferimento in Italia per prepararsi al meglio in vista delle riprese di Sandokan, la nuova serie evento che lo vedrà protagonista assoluto.

E così Can e Diletta hanno trascorso le feste di Pasqua assieme in quella che sarebbe la nuova casa dell'attore turco, ma a quanto pare non sarebbe proprio così.

Secondo la segnalazione social riportata da Deianira Marzano, Can e Diletta sarebbero passati dal lussuoso hotel a cinque stelle che li ha ospitati in questi mesi ad un B&B 3 stelle che si trova sempre nella capitale.

'Sono scandalosi' sbotta chi ha riportato la segnalazione su Can e Diletta

"Le foto dei clienti di quel B&B combaciano così come le terrazza che hanno mostrato in uno scatto il 5 aprile. Sono scandalosi" ha sbottato la persona che ha riportato tale segnalazione.

"No comment" ha sentenziato Deianira che, già in diverse occasioni, aveva messo in evidenza i punti oscuri di questa relazione finita al centro del Gossip del momento e che continua ad alimentare un bel po' di polemiche e sospetti.

Sta di fatto che Can e Diletta hanno trascorso Pasqua 2021 insieme: la testimonianza arriva dagli scatti di Diletta e dalle stories che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram nel corso di questi giorni.

Si continua a parlare di possibile matrimonio per la coppia Can Yaman - Diletta

Intanto si continua a parlare anche di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia del momento.

Era stato detto che i due potessero convolare a nozze il prossimo 16 agosto, giorno in cui la Leotta festeggerà il suo 30esimo compleanno.

Al momento, però, non ci sarebbe la conferma ufficiale anche se durante il soggiorno in Sicilia, Can e Diletta sarebbero stati avvistati in compagnia di un wedding planner che potrebbe essere l'organizzatore il loro matrimonio.