Can Yaman ha rilasciato un'intervista al settimanale Vanity Fair, sul numero che sarà in edicola fino al 6 aprile 2021. L'attore ha affrontato molti argomenti parlando della sua famiglia, della carriera, dei sacrifici che ha dovuto affrontare prima di ottenere il successo che ha adesso, fino ad arrivare alla sua storia d'amore con Diletta Leotta.

A proposito di questo argomento, il protagonista ha rivelato che lui e la sua compagna si sono fatti una promessa nel momento in cui si sono fidanzati, ovvero, quella di essere molto riservati. Malgrado questo, però, Can ha rivelato di essere molto preso dalla giornalista sportiva e di reputare il loro rapporto estremamente leale.

Le parole di Can Yaman sul rapporto con Diletta Leotta

Nel corso di una recente intervista, Can Yaman ha parlato della storia d'amore con Diletta Leotta. Il loro rapporto è sulla bocca di tutti, in quanto in molti non credono alla veridicità del loro amore. Contro tutto e tutti, però, i due protagonisti stanno andando avanti e stanno vivendo in privato il loro amore. Can ha voluto fare qualche precisazione in merito al sentimento che lo lega a Leotta. A tal proposito, ha detto: "Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità." In seguito ha aggiunto: "Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa". Il giovane, inoltre, ci ha anche tenuto a specificare che, nel caso in cui ci fossero delle novità, saranno loro stessi a comunicarle ai fan.

La verità sul matrimonio tra l'attore e la giornalista

Il protagonista dell'intervista, inoltre, ha parlato anche dell'ipotetico matrimonio di cui si è tanto dibattuto di recente. In merito a questa tematica, Can ha rivelato: "Se ci sarà, tutti lo vedranno, su qualcosa teniamoci la sorpresa". Yaman, dunque, non si è voluto sbilanciare più di tanto in quanto sia lui sia Diletta preferiscono gestire il loro rapporto mantenendo una grande privacy.

L'attore turco, poi, ha parlato anche della sua famiglia, in particolar modo di sua madre. Lei gli ha fornito un'educazione molto rigida, che gli ha permesso di diventare l'uomo che è adesso, pertanto, le sarà sempre grato.

Il rapporto con sua madre e le fan

La donna, inoltre, gioca un ruolo fondamentale nella vita di Can in quanto gestisce la sua corrispondenza e, soprattutto, le sue finanze.

Il giovane ha ammesso che se lei non ci fosse sarebbe assolutamente perduto. In merito al rapporto con le fan, invece, Yaman ha detto che l'80% sono donne e alcune sono davvero ossessive nei suoi confronti. Spesso, infatti, si trova ad interagire con persone che hanno le sue immagini stampate dappertutto, ma lui cerca di mantenere sempre un atteggiamento da vero gentiluomo.