Can Yaman continua ad essere l'attore sex symbol del momento. Con la sua interpretazione nella soap opera DayDreamer - Le ali del sogno ha saputo conquistare il pubblico italiano letteralmente pazzo di lui e del suo personaggio. Per molte donne è stata una vera e propria "folgorazione", così come è stato sottolineato nell'analisi fatta dal giornalista Fabrizio Ponciroli sull'ultimo numero del magazine dedicato interamente alla serie turca che appassiona oltre due milioni di spettatori.

L'analisi su Can Yaman, star di DayDreamer: 'Lui è il sogno proibito delle donne'

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal giornalista Ponciroli, Can Yaman creerebbe dipendenza tra il pubblico femminile e, una volta scoperto, non è possibile accontentarsi delle piccole dosi.

"Can Yaman capisce l'animo femminile, sa come comportarsi e, come se non bastasse, ha il fisico da divinità greca. Insomma, impossibile desiderare di meglio", scrive il giornalista.

"Ogni scusa è buona per una sbirciatina sui social, per sapere di più sul proprio sogno proibito. Lui è la perfezione assoluta, non ha un difetto" conclude Ponciroli.

Un pensiero che, effettivamente, sembra essere condiviso da un bel po' di ammiratrici femminili dell'attore turco protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Con il suo modo di fare e il suo stile ha conquistato una vastissima fetta di spettatrici femminili di Canale 5, mettendo d'accordo giovani e meno giovani.

L'attore di DayDreamer conquistato dal fascino di Diletta

Eppure, sebbene siano tante le donne stregate da Can, soltanto una è riuscita a far breccia nel cuore del tenebroso attore turco. Trattasi della conduttrice sportiva Diletta Leotta, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn.

La love story tra Can e Diletta è iniziata lo scorso gennaio e prosegue a gonfie vele.

I due sono innamoratissimi l'uno dell'altro e non perdono occasione per trascorrere del tempo assieme, incuranti delle critiche e spesso delle accuse che vengono mosse nei loro confronti da parte dei detrattori e degli haters che non credono nella veridicità di questo sentimento.

Rimandate le nozze tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nelle ultime settimane si erano rincorse anche delle voci legate al possibile matrimonio in arrivo per la coppia Can-Diletta. A quanto pare, l'attore di DayDreamer avrebbe chiesto la mano alla sua fidanzata, con l'intenzione di convolare a nozze già entro l'estate 2021.

Tuttavia, sembrerebbe che alla fine ci sarebbe stato un ripensamento: Diletta avrebbe convinto Can a posticipare il loro matrimonio a "data da destinarsi". Per il momento, quindi, i due non diventeranno marito e moglie nell'immediato.