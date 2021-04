Can Yaman si è ripreso dal fastidioso colpo della strega che lo aveva colpito qualche giorno fa ed è tornato sui social più attivo di prima. L'attore turco non solo ha voluto condividere con i fan il suo ritrovato stato di salute ma ha anche cambiato la sua biografia sul profilo Instagram, scrivendo un messaggio breve ma molto significativo rivolto principalmente agli hater. Infatti, da quando ha reso pubblica la sua relazione con la bellissima Diletta Leotta, Can ha ricevuto numerosi messaggi di critiche nei confronti suoi e della sua storia d'amore, sulla quale molti continuano ad avere ancora dubbi.

Yaman, però, non sembra disposto a farsi mettere i piedi in testa.

Can prova a zittire i detrattori

"Anche gli haters sono benvenuti, sentitevi liberi di insultare": con questo messaggio Can ha dato il via libera ai commenti da parte degli utenti del web sotto ogni suo scatto. Da qualche tempo, infatti, più precisamente da quando sono iniziate a circolare le voci, poi confermate, della relazione tra la star di DayDreamer - Le ali del sogno e Diletta Leotta, l'attore ha dovuto subire insulti e critiche di alcuni detrattori. Non sono stati pochi coloro che lo hanno accusato di aver messo in piedi una "commedia" con la giornalista di Dazn solo per cercare la notorietà.

Yaman ha risposto inizialmente a questi attacchi, bloccando i commenti di tutti i follower.

Infatti se Diletta pare non dare importanza alle critiche, l'attore non è riuscito a far finta di nulla. Certo dei sentimenti provati per la giornalista, Can aveva preferito porre un freno definitivo agli insulti gratuiti.

I follower di nuovo liberi di lasciare messaggi a Yaman

Can ha concesso nuovamente a chi lo segue di commentare i suoi scatti.

D'altra parte, oltre alle critiche, sono numerosissimi anche i messaggi di approvazione che provengono dalle sue fan. In ogni caso, non è mancata la frecciatina dell'attore che, attraverso la bio su Instagram, in una sola frase ha racchiuso il suo pensiero. Il messaggio di Yaman riuscirà a frenare le critiche?

Intanto l'amore tra l'attore di DayDreamer e la presentatrice televisiva prosegue e gonfie vele, segno che nessun messaggio brutto è riuscito a scalfirlo: il matrimonio potrebbe essere alle porte.

Alcuni rumors delle ultime settimane, infatti, hanno riferito che le nozze sarebbero in preparazione e, con esse, i due starebbero già pensando a un bebè.