Can Yaman continua ad essere uno dei protagonisti del Gossip del momento, complice la sua chiacchierata storia d'amore con Diletta Leotta che lo ha reso ancora di più popolare nel nostro Paese. Tuttavia, le critiche a questa relazione non sono mancate: numerosi i detrattori che fin dal primo momento non hanno visto di buon occhio la love story tra i due giovani innamorati. Eppure Can è sempre andato avanti per la sua strada, incurante del giudizi negativi delle persone e a che in queste ultime ore, sui social, ha lanciato una nuova frecciatina contro chi lo critica.

Prosegue la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, continua ad essere molto preso dagli allenamenti di Sandokan, la nuova fiction che lo vedrà protagonista in televisione e di cui a breve partiranno le riprese.

Can più volte ha postato sul suo profilo Instagram i filmati degli intensi allenamenti ai quali si sottopone quasi ogni giorno per prepararsi al meglio a vestire i panni della famosa Tigre di Mompracem, ruolo che negli anni '70 venne interpretato con successo da Kabir Bedi.

Nell'ultimo video pubblicato sui social, non è mancata neppure una sottile frecciatina da parte dell'attore turco che ha voluto mandare quasi un sottile messaggio ai suoi detrattori.

La frecciatina di Can Yaman ai detrattori

"Provate a sparlarmi dietro le spalle" ha scritto Can Yaman come didascalia del suo ultimo video apparso su Instagram dove si mostrava intento ad allenare proprio le spalle, che sembrano essere grandi abbastanza per sopportare le critiche e le accuse che in questi mesi gli sono stati mossi contro.

In più occasioni, infatti, Can e Diletta si sono ritrovati al centro del dibattito mediatico, dato che questa storia d'amore non ha convinto subito tutti. Diverse le voci secondo le quali potesse trattarsi di una storia d'amore costruita a tavolino, per il solo obiettivo di finire in prima pagina sulle copertine delle riviste di gossip e cronaca rosa.

Si parla già di matrimonio tra Can Yaman e Diletta

Accuse che in un primo momento fecero infuriare moltissimo Can, al punto che la star di DayDreamer decise di chiudere il suo profilo ufficiale Twitter, per evitare di dover leggere i continui attacchi da parte dei suoi fan, che si erano trasformati in detrattori.

Col passare del tempo, però, Can Yaman così come la sua fidanzata Diletta hanno imparato a lasciarsi scivolare addosso le critiche, i sospetti e le accuse da parte degli hater. I due, quindi, si vivono tranquillamente la loro storia d'amore che sembra procedere a gonfie vele al punto che si parla già di possibile matrimonio in arrivo per la coppia.