Che fine ha fatto Can Yaman? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan dell'attore turco, che continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, in onda in daytime su Canale 5. Recentemente si è parlato di una presunta crisi tra Can e Diletta Leotta, la coppia più chiacchierata e discussa del momento. Secondo i retroscena riportati dal paparazzo Maurizio Sorge, Yaman avrebbe deciso di "isolarsi" da tutti, al punto da scegliere di rifugiarsi in "esilio" in Costiera Amalfitana.

Aria di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, nei giorni scorsi si è parlato a lungo della presunta crisi in corso tra Can e Diletta. A destare maggiormente i sospetti era stata la scelta dell'attore turco di prendersi una pausa dai suoi profili social: da qui la decisione di disattivare il suo account Instagram, dopo essersi cancellato anche da Twitter.

Alla base di questa sua sparizione ci sarebbe una furiosa litigata con Diletta, la quale avrebbe portato la coppia ad allontanarsi un po' e a prendersi così un periodo di pausa di riflessione.

Can ha scelto di staccare la spina da tutto e tutti e, come riportato da Sorge, assieme ai suoi fidati collaboratori avrebbe scelto la Costiera Amalfitana come luogo del suo "Buen Ritiro".

L'attore turco, star di DayDreamer, si sarebbe rifugiato in Costiera

La star della serie tv turca DayDreamer, che appassiona milioni di spettatori su Canale 5, avrebbe scelto proprio la meravigliosa Costiera come luogo per potersi isolare, nascondere e al tempo stesso concedere un attimo per valutare al meglio il suo amore nei confronti di Diletta Leotta.

Insomma, l'attore in questo momento avrebbe bisogno di stare da solo, riflettere e capire il da farsi, dopo la cocente litigata che ci sarebbe stata con la conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma Dazn.

Diletta avrebbe detto 'no' a Can Yaman per il viaggio in Turchia

Queste non sono le uniche indiscrezioni della giornata che riguardano la coppia Can-Diletta.

Durante la trasmissione Ogni Mattina, infatti, è stato svelato che alla base della situazione di crisi tra i due protagonisti del Gossip del momento potrebbe esserci anche l'ennesimo rifiuto della conduttrice sportiva nei confronti di Can.

Sembrerebbe, infatti, che Can Yaman avrebbe chiesto a Diletta Leotta di accompagnarlo in Turchia, così da poter conoscere i suoi genitori, i familiari, gli amici e vedere i luoghi in cui è cresciuto.

Una proposta che non sarebbe piaciuta a Diletta, la quale per il momento avrebbe detto "no" all'attore turco di DayDreamer. Potrebbe essere anche questa, quindi, la causa che ha portato i due ad allontanarsi.