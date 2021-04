Can Yaman da qualche mese vive in Italia e riceve molto affetto da parte delle fan. In una recente intervista, pubblicata su un noto periodico, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha rivelato alcuni dettagli sulle numerose lettere che riceve, confidando di leggerle quando riesce. In ogni caso, il futuro interprete di Sandokan ha affermato di conservare tutte le missive e che sua mamma sta facendo una sorta di museo. Can ha inoltre dichiarato di provare a non spezzare mai il cuore delle sue sostenitrici.

Can Yaman conserva tutte le lettere delle fan

Can Yaman, nel corso dell'intervista, ha risposto ad una domanda in merito alle numerose lettere che riceve dalle sue fan. A tal proposito, l'attore di Istanbul ha detto: ''Leggo quelle che riesco, e le conservo tutte''. Riguardo le signore che lo apprezzano, il protagonista di Mr. Wrong ha rivelato che, per la maggior parte, sono persone poetiche e, leggendo le loro parole, riesce a sentire l'affetto che provano per lui, al punto da sentirsi amato veramente.

La madre di Can Yaman sta costruendo una sorta di museo

Can Yaman sulle missive ricevute dalle fan ha confidato: 'Per sicurezza le tiene mia madre', e lei sta addirittura costruendo una sorta di museo con esse.

A detta del fidanzato di Diletta Leotta, le sue sostenitrici sono per l'80 per cento donne e alcune sono un po' ossessive. L'attore turco ha rivelato che, a volte, si accorge che alcune donne che lo fermano, quando gli chiedono un selfie, hanno stampato il suo volto dappertutto: sul cappello, sulla cover del cellulare, sulla maglia e sul borsone.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Yaman ha detto che ogni sua fan lo desidera in maniera diversa.

Le fan riempiono di regali Can Yaman

Can Yaman ha confidato che, ogni volta che le sue sostenitrici scoprono che gli piace qualcosa, gli fanno tutte regali di quel tipo, come era accaduto una volta per il cioccolato. Nel momento in cui le fan del futuro Sandokan hanno scoperto che apprezzava quel tipo di dolce, glielo hanno regalato in massa.

Raccontando gli omaggi che riceve quotidianamente, Can ha inoltre detto che, ogni volta che pubblica uno scatto in cui c'è un qualsiasi oggetto sullo sfondo e le follower se ne accorgono, riceve sempre doni di quel tipo, rivelando: ''Mi ci invadono casa d'ogni forma, colore e misura''. Yaman ha però dichiarato di reagire sempre da gentelman, provando a non sbagliare mai nei messaggi e cercando di non infrangere i cuori. Il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ha inoltre confidato che una volta, in Spagna, è stato chiamato dalle figlie di una donna di 80 anni, innamorata di lui, per fare in modo di convincerla a farsi curare.