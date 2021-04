Can Yaman continua ad essere il protagonista indiscusso del Gossip del momento. Complice la sua storia d'amore con Diletta Leotta, il divo della soap DayDreamer continua a tenere banco sulle riviste di gossip anche se in queste ultime ore ha fatto molto discutere la scelta dell'attore di eliminare definitivamente il suo profilo ufficiale su Instagram, dove era seguito da una media di ben otto milioni di followers. Una decisione "drastica" che non è passata inosservata anche se al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito e la stessa Diletta Leotta preferisce stare in silenzio.

La star turca Can Yaman sparisce dai social

Nel dettaglio, Can Yaman dopo aver deciso di disattivare il suo profilo Twitter per le numerose critiche ricevute dopo la notizia della sua storia d'amore con Diletta Leotta, ha scelto di dire addio anche ai fan che lo seguivano su Instagram.

Un addio che ha spiazzato i fan e che, a quanto pare, potrebbe essere dettata ancora una volta dalle numerose critiche e dagli insulti che il più delle volte vengono rivolti contro di lui e la sua fidanzata per questa relazione che non è considerata vera.

Come se non bastasse, in queste ore si è diffusa anche la voce secondo la quale Can Yaman avrebbe abbandonato l'Italia per fare ritorno di nuovo in Turchia.

Si parla di crisi tra Can e Diletta: lui sarebbe rientrato in Turchia

Anche in questo caso, però, non si hanno motivazioni dettagliate sul perché di questa scelta, dato che proprio qualche giorno fa Can raccontava felice di essersi trasferito nel suo nuovo appartamento romano e di essere impegnatissimo con gli allenamenti di Sandokan.

La serie tv evento prodotta da Lux Vide, lo vedrà protagonista sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva, nei panni che un tempo furono di Kabir Bedi.

I fan della coppia Can-Diletta sono abbastanza preoccupati e temono che tra i due fidanzati possa esserci già aria di crisi.

Diletta Leotta tace sulla sparizione social del fidanzato Can Yaman

Voci che, al momento non trovano conferma, anche se in tanti hanno notato che durante le ultime puntate del programma radiofonico che conduce su R 105, Diletta non porta più il prezioso anello che le sarebbe stato regalato da Can. Possibile che la crisi tra i due sia vera?

Ad acuire i sospetti anche il silenzio di Diletta che, nelle ultime ore, è stata intercettata dalla pagina Instagram "Whoopsee", i quali hanno cercato di scoprire qualcosa in più sui motivi che hanno spinto Can Yaman ad eliminarsi dai social.

Peccato, però, che la reazione di Diletta non sia stata delle migliori e la conduttrice ha preferito trincerarsi dietro un "no comment", evitando così di esporsi sulla questione.