Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua storia d'amore con Diletta Leotta. Negli ultimi giorni, sono circolate voci di un presunto tradimento da parte della conduttrice sportiva di Dazn con Ryan Friedkin ai danni dell'attore turco. Nella giornata di mercoledì 28 aprile, è stato diffuso uno scatto, pubblicato dal settimanale Oggi, che ritrae la show girl, mentre bacia il figlio del proprietario della Roma risalente a dicembre quando la conduttrice non era ancora legata all'attore. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, nel frattempo, non ha commentato la notizia.

Diletta Leotta potrebbe aver tradito Can Yaman con Ryan Friedkin

Il sito Dagospia, negli ultimi giorni, aveva riportato lo scoop di un presunto flirt fra Diletta Leotta e Friedkin, specificando che la fidanzata di Can Yaman avrebbe trascorso del tempo in compagnia di Ryan. In seguito alla pubblicazione della notizia sul sito di Roberto D'Agostino, la presentatrice aveva pubblicato un post su Instagram, in cui chiedeva alle persone di non credere a tutto ciò che leggevano sui giornali e di non dare retta ai titoli creati ad hoc, soltanto per ottenere click in più.

Diletta Leotta bacia Ryan Friedkin

Nella fotografia, pubblicata sul settimanale di gossip, Diletta Leotta era intenta a baciare Ryan.

Come didascalia per la fotografia sul magazine, è stato scelto il titolo: ''La showgirl beccata con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma''. Le fotografie, come specificato dal settimanale, risalgono a dicembre - quando la conduttrice non era legata a Can. Il sito Dagospia, che ha riportato per primo lo scoop, dopo la pubblicazione del servizio sul giornale, ha commentato la vicenda in questo modo: ''Peggio delle scorribande amorose di Diletta Leotta c'è solo il suo miserevole vittimismo''.

Can Yaman non commenta la foto di Diletta Leotta

Can Yaman, al momento, non ha ancora commentato la fotografia della sua fidanzata. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha soltanto comunicato ai suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, di avere un nuovo riferimento a cui chiedere informazioni. Le ultime dichiarazioni ufficiali riguardo la relazione fra l'attore di Istanbul e sulla show girl, erano arrivate qualche giorno fa, proprio da Diletta Leotta che, ai microfoni di Striscia la notizia, aveva affermato di stare ancora insieme a Can, ma di aver soltanto rimandato il matrimonio.

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Yaman commenterà il presunto tradimento ai suoi danni e se per lui e la presentatrice sportiva di Dazn ci saranno i fiori d'arancio o se il fidanzamento terminerà.

Nota di correzione 28/04/2021: Questo articolo è stato corretto perché una precedente versione non specificava quando erano state scattate le foto. Ci scusiamo con i lettori.