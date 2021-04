Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non stanno più insieme: l'influencer, in un breve video pubblicato su Instagram, ha annunciato la fine della sua favola d'amore. La 26enne ha spiegato di avere provato a mascherare quanto stava accadendo per non alimentare il Gossip, ma ora è arrivato il momento di tutelare la sua persona.

L'annuncio dell'influencer

Dopo i pettegolezzi che avevano coinvolto Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo - centrocampista in forza alla Roma - la coppia aveva deciso di uscire allo scoperto. In poco tempo, i due avevano bruciato le tappe: Chiara aveva conosciuto la mamma del suo fidanzato e, come regalo di San Valentino, i due fidanzati si erano fatti un tatuaggio.

Da qualche giorno a questa parte, però, sul profilo Instagram di Nasti erano sparite le foto di coppia. Sebbene la diretta interessata, in un video pubblicato su Instagram domenica scorsa, aveva dichiarato di essere felicemente fidanzata. A distanza di qualche giorno è arrivato l'annuncio della rottura: "Ho provato a mascherare per non alimentare il gossip". Arrivata a questo punto, però, la 26enne si è sentita in dovere di tutelare la sua immagine: "Mi trovo in una situazione in cui sono costretta a dirvi che non ho più nessun tipo di relazione". Prima di concludere, la sorella dell'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, ha fatto un appello ai suoi follower. Chiara ha chiesto di non ricevere più video in cui le viene mostrato che Zaniolo si trova in compagnia di altre donne.

Come spiegato dalla 26enne, in questo momento il calciatore della Roma essendo tornato single non sta mancando di rispetto a nessuno.

Ignoti i motivi dell'addio

Mentre Chiara Nasti ha rotto il silenzio, Nicolò Zaniolo ha preferito non commentare la fine della relazione con l'influencer campana. Al momento i motivi che hanno portato la coppia alla rottura non sono stati rivelati.

Tuttavia, non è escluso che la coppia abbia deciso di interrompere la storia da diverse settimane. Di preciso, quando Chiara aveva deciso di eliminare dal suo account tutti gli scatti che la ritraevano con lo sportivo.

La vita privata di Zaniolo

Per la promessa del calcio sembra non esserci pace. Lo scorso inverno, Nicolò era finito al centro del clamore mediatico per avere chiuso la storia con l'ex fidanzata storica, dopo essere venuto a conoscenza che sarebbe diventato papà.

Successivamente, Zaniolo era finito sulle pagine di cronaca rosa per un presunto flirt con Madalina Ghena: oltre alla mamma di Nicolò, anche la modella aveva smentito categoricamente la frequentazione. Quest'ultima aveva speso delle parole di stima per il talento della Roma, ma aveva negato di avere una storia con lui.