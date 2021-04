Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 19 al 23 aprile 2021 rivelano che ci saranno nuovi entusiasmanti colpi di scena anche se la soap non andrà in onda in prima serata. Per Can e Sanem arriverà il momento di vivere la loro storia d'amore: dopo numerose vicissitudini e dopo aver superato una marea di ostacoli, i due decideranno di ripartire insieme, ma non sarà comunque facile riuscire a liberarsi del passato. Poi ci sarà un evento a dir poco spiacevole che li vedrà coinvolti: i due faranno un incidente che metterà a rischio la vita del giovane Divit.

Salta la puntata in prima serata.

Anticipazioni DayDreamer puntate 19-23 aprile: salta la puntata di prima serata

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che, contrariamente a quanto è accaduto la scorsa settimana, quando la serie è approdata in prime time con un appuntamento speciale di due ore, dal 19 al 23 aprile non sono previsti nuovi episodi in prime time.

Mercoledì 21 aprile, infatti, debutterà la nuova fiction dal titolo 'Buongiorno mamma' con protagonista Raoul Bova che andrà ad occupare lo slot della prima serata di Canale 5 e di conseguenza non ci sarà più spazio per le vicende della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che proseguirà la sua messa in onda in daytime.

L'appuntamento, come sempre, per la coppia Can-Sanem è fissato alle ore 16:40 circa, subito dopo la messa in onda del daytime dell'Isola dei famosi.

Le trame di DayDreamer al 23 aprile: è di nuovo amore tra Can e Sanem

Le anticipazioni di queste nuove puntate di DayDreamer che saranno trasmesse fino al prossimo 23 aprile in prima visione assoluta, rivelano che Can e Sanem riusciranno finalmente a dichiararsi tutto il loro amore e a confessarsi la volontà di voler stare insieme e riprendere così in mano le redini della loro relazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due decideranno di fare un viaggio insieme, in giro per il mondo, in barca a vela ma prima bisognerà affrontare i genitori di Sanem, i quali saranno poco propensi a questo ritorno di fiamma.

Mevbike e Nihat, infatti, temono che Can possa far soffrire di nuovo la loro bambina e proprio per questo motivo non sono contenti del fatto che siano ritornati insieme.

Nonostante tutto, però, Sanem andrà avanti per la sua strada, convinta e consapevole del fatto che è proprio Can l'uomo che vuole al suo fianco.

Can perde la memoria: trame DayDreamer al 23 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio sul più bello ci sarà un tragico evento che spazzerà via le loro certezze. Can e Sanem saranno vittime di un incidente in moto che avrà delle pesanti ripercussioni soprattutto sul giovane Divit. Il fotografo finirà in coma e al suo risveglio dovrà fare i conti con una drammatica perdita della memoria, tale da non fargli ricordare più nulla della sua amata Sanem.