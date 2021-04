Prosegue l'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 19 aprile su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Tra Can e Sanem, infatti, è tornato ufficialmente il sereno e i due hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione. Peccato, però, che tale ritorno di fiamma non sia stato comunicato dalla ragazza ai suoi genitori. Eppure Mevbike e Nihat si renderanno conto ben presto che c'è qualcosa di non detto e appariranno preoccupati per Sanem.

Anticipazioni DayDreamer del 19 aprile: ritorno di fiamma tra Can e Sanem

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata di DayDreamer in onda il 19 aprile in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Sanem non ha avuto ancora il coraggio di confessare alla sua mamma e al suo papà di essere tornata di nuovo con Can.

La ragazza sa bene che i suoi genitori non la prenderebbero bene, dato che già in passato non hanno gradito l'atteggiamento del fotografo che di punto in bianco fece perdere le sue tracce. Proprio per questo motivo, Mevbike e Nihat chiesero alla figlia di tenersi lontana da Can Divit, per evitare che potesse soffrire di nuovo.

Una promessa, che tuttavia, Sanem non ha rispettato dato che ha capito di provare ancora un forte sentimento nei confronti del fotografo.

I genitori di Sanem preoccupati e in ansia per la figlia

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Can e Sanem decideranno di fare una passeggiata in barca sul Bosforo, quando arriverà una telefonata inaspettata da parte di Mevbike.

La trama della puntata di DayDreamer del 19 aprile 2021 rivelano che ancora una volta Sanem non dirà la verità ai suoi familiari, tenendoli così all'oscuro del suo ritorno di fiamma con Can.

Tuttavia, sia Mevbike che Nihat si renderanno conto che la situazione con Can è cambiata e appariranno ancora più preoccupati e in ansia per la loro bambina.

In particolar modo, Nihat si chiederà come sia possibile che sua figlia si trovi sulla barca di Can, dato che il fotografo l'aveva venduto diverso tempo fa.

Can e Sanem sognano il loro futuro insieme: anticipazioni DayDreamer 19 aprile

Una domanda legittima che, al tempo stesso, susciterà in Mevbike e Nihat anche un altro quesito interessante.

I due, infatti, si chiederanno dove abbia preso i soldi Can per finanziare l'acquisto della barca, dato che la sua situazione economica non è delle migliori.

E poi ancora, le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 19 aprile, rivelano che Can e Sanem in barca ne approfitteranno per parlare del loro futuro insieme. Il sogno della coppia è quello di viaggiare in giro per il mondo e allontanarsi da Istanbul, così da poter fare nuove esperienze.