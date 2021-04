Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman che si sta avviando verso il gran finale di sempre. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata trasmessa venerdì 23 aprile su Canale 5 rivelano che ci sarà un risvolto del tutto inaspettato per la coppia composta da Can e Sanem, dopo che il fotografo sarà coinvolto in un terribile incidente che rischierà di mettere a repentaglio la sua vita. Un duro per la Aydin, dato che al suo risveglio, Can non ricorderà nulla di lei.

Anticipazioni DayDreamer, puntata 23 aprile: Can finisce in coma

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer in onda venerdì 23 aprile su Canale 5, rivelano che Can e Sanem saranno protagonisti di un incidente stradale: l'auto dove viaggiano i due ragazzi verrà travolta da un camion.

La situazione apparirà fin dal primo momento molto preoccupante per il fotografo, le cui condizioni di salute saranno gravi. Divit, infatti, finirà in coma mentre Sanem riuscirà a cavarsela con qualche piccola medicazione.

Durante il periodo in cui resterà in ospedale, Sanem farà di tutto per aiutare il suo amato: sarà costantemente al suo fianco, attendendo con trepidazione il momento in cui si risveglierà dal coma.

La trama di DayDreamer del 23 aprile rivela che quel giorno tanto atteso arriverà ma sarà un vero e proprio choc per la Aydin. Can, infatti, nel momento del risveglio riconoscerà subito sua mamma, suo fratello e anche suo padre.

Sanem disperata dopo l'incidente di Can

Quando arriverà, però, il momento di Sanem, il fotografo non si ricorderà di lei: Can ha cancellato dalla sua memoria tutti i ricordi degli ultimi due anni di vita, quelli trascorsi al fianco della Aydin che è stata la sua fidanzata.

Sanem sarà disperata: per lei, infatti, questo sarà uno dei colpi più difficili e duri da digerire, dato che per il fotografo è diventata un'emerita sconosciuta.

Nonostante il dolore che proverà per questa situazione, Sanem non mollerà la presa. Le anticipazioni della puntata di DayDreamer di questo 23 aprile rivela che la ragazza darà il meglio di se stessa per fare in modo che Can ritorni al più presto alla normalità e possa così tornare ad avere tutti i ricordi della vita passata al fianco di Sanem.

Can Yaman protagonista di Mr. Wrong su Canale 5

Riuscirà la Aydin nel suo intento? In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e quali saranno le novità legate alla salute del fotografo, vi anticipiamo che Can Yaman continuerà ad essere protagonista anche dell'estate di Canale 5.

Da giugno, infatti, arriverà la nuova serie tv dal titolo Mr.

Wrong che sarà trasmessa in prime time e che terrà compagnia al pubblico per tutta la stagione estiva.