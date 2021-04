Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 aprile, Sanem Aydin e Can Divit decideranno di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore e torneranno finalmente insieme. Nel mentre Emre e Leyla apriranno la loro nuova attività, ma i primi tempi saranno molto difficili. La coppia, oltre ai problemi lavorativi, dovrà pensare anche a Nihat e i suoi guai di Salute: quest'ultimo inoltre non vorrà seguire la dieta del medico.

Nihat trascurerà i suoi problemi di salute

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5 Leyla ed Emre saranno pronti all'apertura della loro attività. Questo cambiamento porterà nuove preoccupazioni per la coppia, a cui si aggiungeranno anche i problemi di salute di Nihat. Quest'ultimo infatti sarà in cura, dopo aver avuto un malore, ma non vorrà attenersi alle indicazioni del medico. Inoltre il padre di Sanem e Leyla non rispetterà la dieta e ciò comporterà delle complicazione a causa del diabete.

Nihat poco dopo andrà da Aziz per assaggiare qualche manicaretto, ma il padre di Can e la sua compagna, consapevoli delle condizioni di salute dell'uomo, troveranno un modo per non farlo avvicinare al cibo.

Aziz e Mihriban poi riusciranno anche a convincere l'uomo a fare esercizi fisici all'aria aperta.

Sanem e Can si baceranno appassionatamente

Sanem e Can intanto dovranno partecipare a un incontro di lavoro molto importante. Nel frattempo il padre della ragazza scoprirà che i due si frequentano di nuovo e la cosa lo infastidirà non poco.

Poco dopo, Sanem intercetterà una conversazione dove si parla di un magazzino in cui sono nascoste le creme clonate. La giovane deciderà quindi di andare a tale magazzino insieme a Can e prenderà alcuni barattoli di crema come prova. In un secondo momento, i due incontreranno Yigit in un bar e Divit se ne andrà, in quanto sarà molto infastidito dal fatto che Sanem lo metterà da parte per l'editore.

La realtà sarà ben diversa, in quanto la giovane scrittrice starà solo intimando l'uomo a lasciarla in pace. Dopodiché la scrittrice correrà da Can e lo bacerà appassionatamente.

Sanem e Can di nuovo insieme

Dunque Sanem e Can dopo il bacio, torneranno di nuovo insieme, ma la ragazza non riuscirà a dare la notizia ai suoi genitori. Nonostante ciò, i due noteranno che Sanem è molto sfuggente nell'ultimo periodo e inizieranno ad avere dei sospetti. In particolare Mevkibe e Nihat faranno diverse chiamate alla loro figlia, ma ogni volta che la cercheranno sarà in compagnia di Can.

Nel frattempo Emre e Leyla incontreranno le prime difficoltà nella loro nuova attività commerciale e avranno dei dubbi sul proprio destino lavorativo.

Intanto anche alla Fikri Harika le cose non andranno per il verso giusto, in quanto l'incontro tanto atteso per l'agenzia, si rivelerà un vero disastro.