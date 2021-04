Lo sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Gli spoiler sull’episodio in programmazione su Canale 5 il 4 maggio 2021, annunciano che Leyla Aydin (Öznur Serçeler) finirà per complicare la situazione nella nota agenzia pubblicitaria Fikri Harika dopo essere riuscita a salvare un progetto importante.

In particolare Sanem (Demet Özdemir), Can Divit (Can Yaman), Deren (Tuğçe Kumral) e tutti gli altri soci dell’azienda si vedranno costretti a ingaggiare Arthur Capello, un fantomatico regista frutto dell’immaginazione di Leyla per non far saltare l'accordo con il signor Asim nei tempi prestabiliti.

La talentuosa scrittrice invece apprenderà che Can (a causa della sua amnesia causata dal colpo avuto alla testa dopo l’incidente in automobile) è convinto più che mai di non essere innamorato di lei e quindi sarà decisa a comportarsi male nei confronti del suo fidanzato.

DayDreamer, trama del 4 maggio: Sanem vuole comportarsi in modo diverso con Can

Nella puntata della soap opera che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 4 maggio 2021 nella solita fascia pomeridiana, Sanem ascolterà di nascosto una conversazione su di lei tra Can e Aziz: il fotografo confesserà al padre di non provare niente nei confronti della talentuosa scrittrice, nonostante lei continui a sostenere di essere la sua fidanzata.

Dopo essere rimasta abbastanza ferita da ciò che ha detto Can, la figlia minore di Mevkibe e Nihat deciderà di usare le maniere forti.

Leyla salva il progetto della Fikri Harika con Asim, i collaboratori dell’agenzia devono trovare il regista Arthur Capello

Intanto alla Fikri Harika ci sarà un problema quando non saranno presenti Sanem e Can, poiché il lavoro con il signor Asim rischierà di non concretizzarsi: per fortuna sarà di fondamentale aiuto l’intervento provvidenziale di Leyla, che riuscirà a risolvere la complicata situazione in fretta con una brillante trovata, anche se non in maniera del tutto definitiva.

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia infatti si evince che si tratterà di una tranquillità temporanea nell'agenzia: tutti i collaboratori a causa dello stratagemma messo in atto dalla sorella di Sanem dovranno trovare un uomo chiamato Arthur Capello, che si scoprirà essere in realtà un regista in realtà mai esistito, per potersi accaparrare una nuova campagna pubblicitaria.