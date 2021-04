I colpi di scena saranno i veri protagonisti delle ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno. Proprio nel momento in cui Sanem, presa dallo sconforto, deciderà di lasciare Istanbul per allontanarsi da tutti gli eventi che l'hanno fatta tanto soffrire, Can prenderà in mano la situazione. Scoperto che la minore delle Aydin si sta recando alla stazione, il fotografo la seguirà e la fermerà giusto pochi minuti prima che la scrittrice salga su un treno. Gli accadimenti che riguardano i due protagonisti, finalmente, prenderanno la direzione che guiderà i telespettatori della soap turca verso il lieto fine.

Sanem decisa ad allontanarsi da tutti

Proprio quando le strade di Can e Sanem sembreranno sul punto di dividersi per sempre accadrà qualcosa che mescolerà le carte in tavola, stavolta però a favore dei due protagonisti di DayDreamer. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la minore delle sorelle Aydin, stanca di provare a far riemergere i ricordi del Divit, persi in seguito ad un tragico incidente automobilistico, deciderà di tornare a lavorare presso la bottega del padre. La giovane, infatti, crederà che Divit si comporti in modo carino con lei solo perché si sente in colpa nei suoi riguardi.

Sanem arriverà a fingere di perdere a sua volta la memoria quando si troverà davanti Can in seguito ad un piccolo incidente in moto, avvenuto durante un giro per le consegne che lei stessa attiverà per il negozio di Nihat.

A nulla varranno gli interventi degli amici per fare riavvicinare i due innamorati: Sanem prenderà una decisione inaspettata e drastica. La giovane scrittrice comunicherà ai genitori Mevkibe e Nihat di essere pronta per intraprendere un lungo viaggio lontano da Istanbul.

Sanem bacia appassionatamente Can

La scelta di Sanem arriverà fino a Can, il quale capirà di provare sentimenti profondi nei confronti della dolce Aydin, sebbene i suoi ricordi del passato non siano ancora riaffiorati.

Il fotografo seguirà la scrittrice fino alla stazione e poco prima che la ragazza salga sul treno la fermerà e dichiarerà di sentirsi fortunato poiché si è innamorato per ben due volte della stessa donna. A questo punto, Sanem resterà in silenzio ma deciderà di baciare appassionatamente Can, dando così la possibilità a questo amore di risplendere nuovamente.

Sanem tornerà quindi a casa e comunicherà a tutti che lei e Can sono di nuovo una coppia. Ben presto i ricordi del Divit cominceranno a riemergere: il fotografo si recherà dal medico per informarlo sui suoi progressi, ma deciderà di mantenere il segreto sulla sua memoria che sta riaffiorando, con la complicità del fratello Emre. Il lieto fine per la coppia sarà sempre più vicino.