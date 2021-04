La serie televisiva di origini turche DayDreamer - le ali del sogno che occupa Canale 5 dal lunedì al venerdì continua a regalare tantissime sorprese ai telespettatori italiani. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 20 aprile 2021, svelano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) farà i conti con la reazione catastrofica dei suoi genitori Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) quando annuncerà la sua decisione di voler partire con l’amato Can Divit (Can Yaman).

In particolare i coniugi Aydin non la prenderanno per niente bene, nell’istante in cui il fotografo e la loro secondogenita, oltre a metterli al corrente del ritorno di fiamma, diranno di voler viaggiare per due anni.

Nihat e la consorte dimostreranno di non aver ancora accettato il fatto che Can abbia spezzato il cuore di loro figlia dopo la rottura in passato.

DayDreamer, anticipazioni del 20 aprile: Sanem e Can mettono al corrente gli Aydin del loro ritorno di fiamma

Nella puntata del seguitissimo sceneggiato che occuperà la rete ammiraglia Mediaset martedì 20 aprile 2021 sempre dalle ore 15:55, Can e Sanem dopo essersi scambiati delle coccole nella loro barca a vela decideranno di comune accordo di lasciare Istanbul. I due innamorati vorranno partire per le isole Galapagos: in realtà si tratterà di una proposta che il fotografo farà alla scrittrice.

Sanem accetterà subito di viaggiare con il proprio amato, nonostante non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per il fatto di dover comunicare la drastica scelta ai suoi familiari.

Il giorno seguente Can e Sanem si presenteranno a casa Aydin mano nella mano e con grande coraggio annunceranno di essersi riconciliati: inoltre il primogenito di Aziz e la scrittrice renderanno partecipi tutti coloro che saranno presenti dei loro piani per il futuro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can e Sanem decisi a viaggiare, Mevkibe e Nihat manifestano il proprio disappunto

Mevkibe e Nihat apprenderanno che la loro secondogenita Sanem ha deciso di partire con il fotografo per due anni per fare il giro del mondo in barca. I coniugi Aydin ovviamente manifesteranno il proprio disappunto, nell’istante in cui Can e Sanem gli diranno chiaramente di voler abbandonare Istanbul per poter realizzare i loro sogni, tra questi quello di diventare marito e moglie.

Nello specifico dagli spoiler si evince che Mevkibe e il consorte saranno abbastanza turbati, poiché temeranno ancora una volta che la loro figlia minore possa soffrire di nuovo a causa del fratello di Emre. A questo punto per sapere se Sanem si lascerà condizionare dai propri genitori oppure andrà dritta per la sua strada non resta che attendere gli sviluppi della storia.