Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la Serie TV con protagonisti gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della nuova puntata che sarà in programma il 7 aprile su Canale 5 si soffermano su Nihat Aydin interpretato dall'attore Özlem Tokaslan. L'uomo si sentirà talmente abbandonato dalla moglie Mevkibe da trovare consolazione nel cibo. Purtroppo i suoi eccessi alimentari lo porteranno in ospedale dopo essere stato colto da un improvviso malore.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 7 aprile: Mevkibe costretta a lasciare Istanbul

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa mercoledì 7 aprile dalle ore 16:40 in televisione narrano importanti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Mevkibe riceverà una drammatica richiesta d'aiuto da parte di suo padre, residente lontano da Istanbul. La madre di Leyla e Sanem, a questo punto, sarà costretta a fare i bagagli in fretta e furia per prendersi cura del genitore, vittima di un brutto infortunio alla gamba. Per questo motivo, la donna chiederà a Leyla di sorvegliare suo padre Nihat in quanto non può tornare spesso a controllarlo visto la distanza delle due città.

Nihat triste per la partenza della moglie

Nel corso della nuova puntata dello sceneggiato trasmessa il 7 aprile su Canale 5, Mevkibe si dimostrerà molto in ansia per la salute del consorte, in quanto teme che smetta la dieta ferrea imposta dal medico curante approfittandosi della sua assenza. Per questo motivo, Leyla monitorerà costantemente le porzioni del genitore non immaginandosi del passo falso che sta per commettere.

Nihat, infatti, apparirà felice di poter ingurgitare tutti i dolci del suo negozio senza ascoltare le ramanzine di sua moglie, nonostante sia triste per la sua partenza e la decisione di Emre e Leyla di abbandonare il posto di lavoro.

Il padre di Sanem vittima di un brutto malore

Il padre di Sanem apparirà fuori controllo, tanto da iniziare a mangiare dolciumi di ogni tipo.

Alla fine, il signore sarà vittima di un brutto malore come preannunciato dal medico di famiglia. Per questo motivo, Nihat sarà trasportato in ospedale, dove l'uomo si pentirà di aver esagerato con sale, zucchero e dolci di ogni tipo per la sua golosità irrefrenabile. Fortunatamente il malore si rivelerà passeggero, tanto da non riportare nessun danno fisico. Nonostante questo, il medico proibirà al signor Aydin di toccare ogni golosità, obbligandolo a iniziare una dieta il giorno stesso.

La serie tv di DayDreamer - Le ali del sogno è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 mentre in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play".