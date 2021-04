Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer- le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile, Sanem Aydin sarà costretta rivelare a Can Divit quali sono le sue fragilità. Inoltre i due, mediante un test, si renderanno conto di non essere il partner ideale dell'altro.

Sanem confesserà le sue fragilità a Can

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Emre e Leyla continueranno a litigare. Nel mentre, Deren chiederà a Sanem e Can di scegliere i costumi di scena che serviranno per lo spot delle creme di Sanem.

I due, quindi, viaggeranno insieme e durante il tragitto verranno fuori tutte le fragilità della giovane scrittrice.

Infatti la protagonista, mentre sarà in auto con il fotografo, non smetterà di parlare con la voce che sente in testa e sarà quindi costretta a confessarlo a Can.

Nihat avrà un malore perché Leyla ed Emre si licenzieranno

Poco dopo inizieranno le riprese dello spot e Can chiederà a Deren di interpretare il ruolo della protagonista, in quanto hanno a disposizione un budget ridotto.

Nel frattempo Emre si licenzierà e inviterà Leyla a fare lo stesso per aprire insieme un'attività.

Poco dopo, il padre di Mevkibe avrà un incidente e si romperà una gamba e la donna andrà da lui per aiutarlo.

La madre di Sanem lascerà Nihat a casa da solo, dove sarà molto triste e mangerà senza sosta. Poi l'uomo apprenderà la notizia che sua figlia Leyla ed Emre si sono licenziati e avrà un malore.

I profili di Can e Sanem non corrisponderanno

Successivamente, Yigit tramerà ancora alle spalle di Sanem e pagherà una persona affinché denunci la scrittrice per aver messo a rischio la sua salute causandole una reazione allergica con le creme.

Intanto, la Friki Harika riceverà l'incarico di pubblicizzare il Club della Vela. Poi, però, l'agenzia scoprirà che prima di lavorare per questo nuovo incarico dovrà compilare un sondaggio in cui si dovrà descrivere il partner ideale. In questa circostanza, Can compilerà il questionario con molta cura e poi prenderà in prestito quello compilato da Sanem.

Quest'ultima farà la stessa con quello del fotografo, ma entrambi avranno una sorpresa molto amara scoprendo che i due profili non risulteranno compatibili.

Dove rivedere le puntate di DayDreamer-le ali del sogno

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva su Canale 5 delle prossime puntate della settimana prossima per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della soap opera turca. Intanto, chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti di DayDreamer-le ali del sogno, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.