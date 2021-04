Nella puntata conclusiva della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno, i telespettatori italiani assisteranno al tanto atteso lieto fine tra i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo tante disavventure.

Il fotografo e la talentuosa scrittrice coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie in presenza di amici e parenti, dopo aver festeggiato il proprio fidanzamento secondo i riti tradizionali.

DayDreamer, trame turche: Can dichiara il suo amore a Sanem

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate finali dello sceneggiato in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Sanem dopo aver fatto il possibile per far tornare la memoria all’amato Can smetterà di lavorare alla Fikri Harika e tornerà ad aiutare i propri genitori nella bottega di alimentari.

Quando la prenderà le distanze dal fotografo, poiché sarà convinta di non poter avere alcun futuro al suo fianco, Can comincerà a rendersi conto di essersi innamorato per la seconda volta della stessa donna, pur non avendo alcun ricordo della loro storia d’amore.

Quando verrà a sapere dell’imminente partenza di Sanem, Can non perderà tempo per raggiungerla alla stazione, facendole una dichiarazione d’amore, che sancirà il loro ritorno di fiamma.

Il fotografo recupera la memoria, Can e Sanem partono in luna di miele dopo le nozze

In seguito e dopo aver recuperato la memoria perduta, Can continuerà a sorprendere Sanem nel corso di una festa organizzata appositamente. In particolare il fotografo farà una proposta di matrimonio alla sua fidanzata, che riceverà un bellissimo anello in un modo insolito, ovvero tramite un drone.

Dopo aver ottenuto finalmente il consenso di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), i due innamorati vorranno sposarsi il prima possibile. Prima di pronunciare il fatidico sì, Can e Sanem festeggeranno il loro fidanzamento in modo ufficiale per celebrare la loro riconciliazione, a cui prenderanno parte sia i loro amici e colleghi di lavoro Ceycey (Anil Celik), Muzaffer (Cihan Ercan) e Mihriban (Sevinc Erbulak): al party mancheranno soltanto Aziz (Ahmet Somers) e Huma (Ipek Tenolcay), ormai distanti da Istanbul.

Per terminare Sanem e Can si sposeranno in una maniera abbastanza frettolosa e durante il banchetto nuziale a prendere il bouquet sarà Mihriban: a questo punto i novelli sposi - dopo essersi dichiarati amore eterno - partiranno in luna di miele per poter visitare le magnifiche isole Galapagos che desideravano raggiungere prima di avere il terribile incidente automobilistico.