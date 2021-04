Si sta avvicinando sempre di più alla conclusione la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso delle ultime puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, finalmente ci sarà una svolta positiva per la coppia formata da Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Dagli spoiler si evince che il fotografo dopo aver recuperato all’improvviso tutta la memoria, persa a seguito di un incidente stradale, chiederà la mano della talentuosa scrittrice.

DayDreamer, trame turche: Sanem rinuncia a lasciare Istanbul

Negli episodi che occuperanno Canale 5 nelle prossime settimane, Sanem prenderà le distanze da Can quando perderà la memoria a causa di un incidente stradale: la situazione sarà abbastanza complicata poiché il fotografo non avendo alcun ricordo dei suoi ultimi due anni, crederà di essere impegnato sentimentalmente con la sua ex fidanzata Polen.

Sanem non appena vedrà Can più dolce nei suoi confronti per il fatto di aver letto il libro che parla della loro storia d’amore, lascerà la Fikri Harika e tornerà a lavorare nella bottega di generi alimentari dei genitori Mevkibe e Nihat.

Successivamente la talentuosa scrittrice arriverà a prendere una decisione molto più drastica, poiché vorrà andarsene via da Istanbul per un certo periodo. Can non appena verrà a conoscenza dell’imminente partenza della propria amata non perderà tempo per recarsi di corsa alla stazione: in tale circostanza il fotografo confesserà il suo amore a Sanem. A questo punto quest’ultima rinuncerà a partire e si scambierà un bacio passionale con Can.

Can riacquista la sua memoria, Sanem accetta di sposare il fotografo

In seguito ci sarà un vero e proprio miracolo, poiché il fotografo durante una conversazione con il fratello Emre farà capire di ricordarsi che loro padre Aziz ha avuto una malattia ai polmoni. Can dopo essersi fatto visitare dal proprio medico scoprirà che i suoi ricordi stanno riaffiorando per merito di Sanem: nel giro di qualche ora il fotografo riacquisterà tutta la sua memoria.

Can per dare la lieta notizia alla propria amata preparerà del cibo piccante identico a quello che avevano cucinato insieme a lei un anno fa: ovviamente la scrittrice farà dei salti di gioia, ma chiederà al primogenito di Divit di prometterle di non dimenticarsi più di lei.

Infine Can in una festa a cui prenderanno parte i suoi familiari, gli Aydin e i dipendenti della Fikri Harika sorprenderà Sanem facendole una proposta di matrimonio: quest’ultima riceverà un bellissimo anello attraverso un drone.

La scrittrice dopo aver accettato di diventare la moglie del fotografo inizierà a organizzare insieme allo stesso i preparativi delle loro nozze.