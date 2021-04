Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda lunedì 12 aprile, Can e Sanem saranno totalmente coinvolti dalle reciproche risposte date nei questionari sul partner ideale, che potrebbero anche destabilizzarli un po'. Intanto Nihat, dopo essersi sentito male a causa del diabete, sarà ancora alle prese con la dieta ferrea, ma per lui potrebbe arrivare una gradita sorpresa.

Emre e Leyla comunicano a Can e Sanem la loro svolta professionale

Emre e Leyla daranno inizio alla loro carriera nel mondo della musica e informeranno i loro rispettivi fratello e sorella della scelta che hanno compiuto.

Avranno modo d'incontrarli separatamente nel quartiere dove abitano gli Aydin e per Can e Sanem l'occasione sarà ghiotta per potersi confrontare e avere un parere per quanto riguarda il loro aspetto fisico.

Infatti sono "vittime" del questionario compilato dai dipendenti della Fikri Harika, in cui hanno indicato gli aspetti caratteristici del proprio partner ideale. Le risposte sono anonime: Can e Sanem saranno convinti di essere riusciti a rubare i reciproci questionari, ma in realtà non sarà proprio così. Per questo motivo si faranno trarre in inganno dalle risposte che non faranno riferimento alla loro persona e si mostreranno un po' insicuri. Can si sentirà "sciatto", Sanem poco attraente e proveranno a trovare un po' di conforto in Emre e Leyla.

Muzaffer e CeyCey diventano gli 'angeli custodi' di Nihat

Nihat, invece, ha avuto dei gravi problemi di salute a causa dell'alto livello di glicemia. Emre e Leyla lo metteranno a dieta, ma lui di nascosto, nel suo minimarket, proverà lo stesso a mangiare dei dolci, ma non potrà immaginare che in suo "soccorso" arriveranno due "angeli custodi".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Proprio così, Muzaffer e CeyCey hanno incontrato Leyla, che gli ha raccontato dei problemi di salute di Nihat, così si sono precipitati in negozio per dargli una mano. Papà Aydin non sarà felicissimo di questa cosa, soprattutto quando i due ragazzi gli impediranno di mangiare la cioccolata.

Aziz e Mihriban invitano Nihat a cena a casa loro

Per Nihat, però, ci sarà una gradita notizia. Infatti Mihriban e Aziz lo inviteranno a cena nella tenuta, ma non solo: se ne avrà il piacere potrà fermarsi anche a dormire. Nihat sarà entusiasta, in quanto sa che Mihriban è una brava cuoca e forse, finalmente, potrà nuovamente mangiare dei cibi succulenti e non le solite insalatine che gli prepara Leyla.

A ogni modo, questo invito è arrivato proprio perché la figlia maggiore aveva espresso il desiderio di rimanere per un po' da sola con il marito, per questo motivo Emre si è adoperato per far prendere qualche giorno di vacanza al suocero.