Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda nel daytime di Canale 5 mercoledì 14 aprile, Can, Sanem, Emre e Leyla trascorreranno la serata fuori casa, in un locale dove sarà presente Ferit Aslan e le sorelle Aydin si riveleranno le vere "regine della festa". Nihat, invece, sarà lontano dal suo quartiere, infatti trascorrerà la notte fuori nella tenuta di Mihriban e Aziz, ma questa sorta di "vacanza" si rivelerà meno entusiasmante del previsto.

Le sorelle Aydin e i fratelli Divit trascorrono la serata fuori

Emre e Leyla inizieranno la loro nuova collaborazione nel campo musicale con Ferit, che gli aiuterà anche con il loro primo lavoro: il jingle per il promo pubblicitario delle creme di Sanem.

Per avere l'opportunità di quest'ultima e Can, Ferit inviterà tutti a una serata in un locale in cui si organizza della musica dal vivo.

Can e Sanem si presenteranno nel locale con l'ennesimo cambio look, dovuto sempre alle risposte estrapolate dal questionario sul partner ideale. Lui sarà decisamente meno "selvaggio" del solito, con un vestito molto casual e i capelli raccolti nuovamente in uno chignon, mentre Sanem si presenterà con un abito molto lungo, pochette di vernice alla mano e la piega dei capelli perfetta, decisamente un look meno "hippy" rispetto a quello che ha sfoggiato durante il suo anno lontana da Can.

Leyla canta sul palco su invito di Ferit

Emre e Leyla si accorgeranno dei loro cambiamenti di look, ma non gli daranno assolutamente peso, nemmeno quando Sanem cercherà insistentemente una loro ammissione in merito.

A ogni modo la serata inizierà e le sorelle Aydin saranno le vere protagoniste.

Infatti si rivelerà molto "frizzante", soprattutto quando Sanem inizierà a bere qualche drink di troppo, fino a ubriacarsi. La ciliegina sulla torta, però, arriverà quando Ferit chiamerà a cantare sul palco Leyla. L'uscita, poi, si concluderà con un bel lento a centro pista, in cui Emre ballerà con Leyla e Can con Sanem.

Nihat cena insieme a Mihriban e Aziz

La sbronza peserà in maniera particolare a Sanem, per questo motivo chiederà a Can se durante il ballo può appoggiare la testa sul suo petto e così sarà: i due balleranno avvinghiati l'uno all'altra, come se nulla fosse mai successo. Saranno talmente presi dal loro ballo, che rimarranno sulla pista abbracciati anche quando la musica avrà smesso di suonare e per farli smettere ci vorrà l'intervento di Leyla ed Emre

Nihat, intanto, trascorrerà la sua serata a casa di Mihriban e Aziz.

Lui si aspetterà una cena a base di piatti molto succulenti, invece, purtroppo, accadrà il contrario: infatti la padrona di casa gli preparerà dei piatti molto salutari, seguendo le indicazioni di Leyla ed Emre. Per lui sarà un tremenda delusione, ma non questo sarà solo l'inizio.