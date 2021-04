Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 28 aprile su Canale 5, il tè "speciale" preparato dalla mamma di Sanem, per far ritornare la memoria a Can, sarà al centro della storyline. Infatti la ragazza non riuscirà a farglielo bere, ma ci penserà Mevkibe a trovare un modo per portare a termine la sua missione. Intanto la giovane Aydin continuerà a portare avanti i suoi piani paralleli per aiutare Can a riacquistare i suoi ricordi e per metterli in atto coinvolgerà i suoi colleghi della Fikri Harika.

Mevkibe invita Can a cena a casa sua

Muzaffer e CeyCey non sono riusciti a fare bere a Can il tè "miracoloso" preparato da Mevkibe per far tornare la memoria, ora toccherà a Sanem compiere la missione.

La ragazza ci proverà mettendo in atto la sua sensualità e alla fine ci riuscirà. Il fotografo ne berrà un piccolo sorso, ma il sapore sarà così sgradevole che deciderà di utilizzarlo per innaffiare le piante.

Mevkibe verrà a conoscenza dell'insuccesso di Sanem con Can, così deciderà di procedere con un altro piano. Inviterà il fotografo a cena a casa sua e in quella occasione proverà lei stessa a fargli bere il tè, ma non farà solo questo. Infatti per la cena preparerà un menù a base esclusivamente di pesce e rosmarino, questi due ingredienti potrebbero aiutare Can a recuperare la memoria.

Sanem, con una scusa, porta Can fuori dagli uffici della Fikri Harika

In attesa della cena preparata dalla madre, Sanem sarà una fabbrica d'idee.

Troverà un modo per far vivere un déjà vu a Can. Gli dirà che devono uscire urgentemente per un incontro con il signor Asim alla Woman Art Kozmetic. Dopo varie insistenze il fotografo si farà convincere e usciranno. A metà strada, però, Sanem si farà chiamare da Deren e mentirà, dicendo che l'appuntamento con l'imprenditore è saltato, ma non fingerà solo su questo.

Can stranito da Sanem che parla con la sua voce interiore

Per mettere in atto il suo piano dirà a Can di sentirsi molto male e di aver mal di stomaco, per questo gli chiederà di accompagnarla in un posto. Tale posto è il lungomare che si trova accanto al quartiere degli Aydin. Qui, durante la loro storia d'amore, hanno trascorso dei momenti memorabili, sia belli che brutti e l'obbiettivo di Sanem sarà rievocare uno di questi tanti attimi nella mente di Can.

Ci riuscirà?

Intanto il comportamento molto lunatico della ragazza scatenerà una reazione inaspettata in Can, in quanto le affermerà di essere stranito del fatto di essersi innamorato di una ragazza così "anormale", facendo riferimento anche al fatto che Sanem, spesso e volentieri, parla con la sua voce interiore. La giovane Aydin non la prenderà bene, ma questa reazione potrebbe riservare una bella sorpresa a Can.