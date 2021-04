Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 29 aprile su Canale 5, a casa Aydin si terrà la cena in cui verranno servite tante pietanze che dovrebbero aiutare Can a riacquistare la memoria, ma purtroppo la "vittima" di tutto ciò sarà Nihat e per l'uomo non ci saranno delle belle conseguenze. Successivamente Can rivelerà a Sanem di aver iniziato a leggere il suo romanzo.

Can si reca dagli Aydin per la cena

Can andrà a cena a casa di Mevkibe, una serata organizzata con l'intento di far tornare la memoria al fotografo. Infatti mamma Aydin proverà a fargli bere il suo tè speciale, in più gli ha realizzato un menù solo con frutti di mare e rosmarino, in quanto pare abbiamo degli effetti benefici sulla memoria.

Ovviamente Can si accorgerà delle ricerche fatte su internet da Mevkibe in merito all'argomento, ma la donna con nonchalance, ma con poca credibilità, ammetterà che la scelta dei piatti non è stata fatta con quelle intenzioni.

La cena giungerà quasi alla fine e per tutti arriverà il momento di gustare un buon tè. Ovviamente per Can verrà preparato un bicchiere in cui è contenuto quello speciale che dovrebbe aiutarlo a recuperare la memoria, solo che Mevkibe farà un terribile errore: lo lascerà incustodito sopra il tavolo della cucina.

Nihat beve il tè speciale di Can

Poco dopo proprio in cucina arriverà un assettato Nihat, che scambierà il preparato per Can per un semplice tè freddo. Lo berrà tutto d'un sorso, sotto gli occhi di una disarmata Mevkibe, che non potrà far altro che arrendersi di fronte alla sua missione di far riacquistare la memoria al fotografo.

A ogni modo, il tè ingurgitato da Nihat lo aiuterà sul serio a ricordare nei minimi dettagli cose riguardanti il passato, ma anche delle vicende che non lo riguardano personalmente, come ad esempio una partita di calcio del Galatasaray disputa tanti anni prima. Il tè e il troppo entusiasmo porteranno Nihat a non sentirsi tanto bene, al punto che inizierà anche a salutare la morte.

Sanem chiede scusa a Can per la cena

Successivamente Sanem chiederà scusa a Can per tutta la confusione creata durante la cena, loro avevano solamente intenzione di aiutarlo a recuperare la memoria. Il fotografo non sarà per niente dispiaciuto, anzi, ammetterà che la serata è stata molto divertente.

A casa di Sanem berranno un tè insieme e Can le racconterà di aver iniziato a leggere il suo romanzo, ma che purtroppo non è riuscito a proseguire nella lettura.

È rimasto colpito dal loro grande amore che hanno vissuto e allo stesso tempo trova ingiusto che non riesca a ricordare tutto ciò. Inoltre, dalle parole scritte da Sanem, si renderà conto di essere cambiato tanto negli ultimi due anni di vita, visto che ha anche deciso di mettere da parte la sua libertà per l'amore.