Nelle puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 maggio, Sanem proverà a far tornare la memoria a Can utilizzando il suo profumo, ma il momento di confidenza da loro vissuto verrà recepito in diverso modo dai due e la cosa farà soffrire la ragazza. Intanto in agenzia si appresteranno ad affrontare un disguido causato da una bugia di Leyla.

Sanem usa il suo profumo per far tornare la memoria a Can

Sanem proverà a far tornare la memoria a Can utilizzando il profumo da lei creato, così deciderà di raggiungerlo nel suo rifugio, che il fotografo ha riavuto come una sorta di regalo da parte di Aziz.

Quando la vedrà arrivare Can non sarà tanto felice della sua presenza. Lui ha sempre mantenuto un certo riserbo sul suo posto segreto e ovviamente non ricorda di averci portato la ragazza. A ogni modo questa non sarà l'unica difficoltà che dovrà affrontare Sanem, infatti Can è stato colpito da un raffreddore e questa cosa potrebbe far fallire la "missione profumo".

Leyla mente al signor Asim

Intanto in agenzia dovranno affrontare i dirigenti della Woman Art Kozmetic, azienda che si occuperà della produzione delle creme di Sanem. All'incontro per la presentazione della campagna pubblicitaria non saranno presenti Can e la ragazza ("impegnati" nel rifugio) e la cosa indispettirà non poco il signor Asim, che si dichiarerà anche disposto ad abbandonare la collaborazione con il comparto pubblicità.

Per non perdere il lavoro Leyla dirà una bugia: racconterà che Can e Sanem sono in aeroporto per incontrare Arthur Capello, regista di fama internazionale, per convincerlo a lavorare nello spot delle creme della giovane Aydin. Ovviamente non esiste nessun Arthur Capello e la questione complicherà le cose al team dell'agenzia.

Can ferisce Sanem dicendo che non la sente nel suo cuore

Successivamente Sanem attraverserà un brutto momento, in quanto sentirà una conversazione tra Can e Aziz che la colpirà nel profondo. Infatti il fotografo non pronuncerà delle parole molto carine nei suoi confronti: mentre racconterà al padre che al rifugio si sono quasi baciati, commenterà la vicenda dicendo che si sente sollevato che ciò non sia accaduto.

Lui dagli altri sente dire che tra lei e la ragazza c'è stato un grande amore, ma purtroppo lui continua a non sentirla nel suo cuore. Parole che faranno cadere Sanem nello sconforto assoluto e la ragazza, forse anche per ripicca, deciderà di comportarsi con lui in maniera più fredda.

Torna in scena l'hacker di Aylin

La freddezza della giovane Aydin si riverserà anche in agenzia, dove continueranno a lavorare sulla vicenda Arthur Capello. Mentre tutti saranno impegnati a cercare un bravo attore che possa interpretarlo, Leyla ed Emre si occuperanno di costruirgli anche un'entità e storia digitale. Così decideranno di contattare l'ex hacker di Aylin, quello che aveva ingaggiato per incastrare Can e farlo accusare di plagio.

A lui chiederanno di creare un finto sito di Arthur Capello.

CeyCey ospite a casa Aydin

Intanto a casa Aydin ospiteranno CeyCey, in quanto il ragazzo è stato "cacciato" da casa da Muzaffer. L'impiegato della Fikri Harika verrà accolto a braccia aperte da Mevkibe e Leyla, meno da Nihat ed Emre. Il primo sarà stufo dei suoi piatti cucinati a base di tofu, mentre al secondo ruberà del tempo prezioso che potrebbe trascorrere con sua moglie, visto che anche a casa la coinvolgerà in progetti lavorativi. Riusciranno i due a sbarazzarsi di CeyCey?