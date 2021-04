La serie televisiva DayDreamer - le ali del sogno ambientata a Istanbul non smette di sorprendere i fan italiani con tanti colpi di scena. Nella puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 5 maggio 2021, Can Divit (Can Yaman) apprenderà che, grazie all’intervento della cognata Leyla (Öznur Serçeler), non è fallito l’accordo tra la Fikri Harika e il signor Asim, pertanto prenderà una decisione inaspettata.

Il fotografo poi affiderà a Leyla il ruolo di responsabile commerciale dell’agenzia pubblicitaria.

DayDreamer, spoiler del 5 maggio: Ceycey viene accolto dagli Aydin dopo la lite con Muzaffer

Gli spoiler relativi all’episodio che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 5 maggio 2021 sempre a partire dalle ore 16:40 circa, dicono che i telespettatori per iniziare assisteranno a un litigio tra due personaggi: Muzaffer (Cihan Ercan) che caccerà via di casa Ceycey (Anıl Çelik). Quest’ultimo, aggirandosi per il quartiere, verrà prontamente riconosciuto dal signor Nihat (Berat Yenilmez), che quando apprenderà che è rimasto senza un tetto sotto cui dormire non ci penserà due volte a invitarlo ad alloggiare a casa sua, riuscendo a convincerlo.

Ceycey - dopo aver avuto il timore di poter disturbare gli Aydin - verrà accolto calorosamente da Leyla e Mevkibe (Özlem Tokaslan), mentre Emre (Birand Tunca) si mostrerà parecchio perplesso.

Leyla promossa responsabile commerciale della Fikri Harika, Can e Sanem si recano all’ufficio del signor Asim

Can e Sanem (Demet Özdemir) sono stati interrotti da Emre e Leyla proprio quando le loro labbra erano sul punto di sfiorarsi, successivamente si recheranno di corsa alla Fikri Harika: il fotografo ovviamente vorrà risolvere il problema di Arthur Capello, il fantomatico regista inventato da Leyla per sedare l’animo del signor Asim, il cliente dell’industria a cui Sanem ha venduto il brevetto delle sue creme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Secondo l’accordo stabilito l'agenzia pubblicitaria dovrà proporre uno spot all’uomo.

A questo punto Can ringrazierà subito Leyla, poiché per merito suo l’azienda potrà iniziare a lavorare sulla nuova campagna: quest’ultima addirittura verrà promossa come responsabile commerciale.

Per finire Can e Sanem saliranno in automobile per recarsi a una riunione importante presso l’ufficio del signor Asim, che - trovandosi momentaneamente all’estero - dovrà essere sostituito dalla figlia.