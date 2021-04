Mercoledì 14 aprile andrà in onda una nuova puntata serale di DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonisti gli attori turchi Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama della Serie TV turca racconta che Can Divit e Sanem Aydin riusciranno a incastrare Yigit, che dopo essere stato smascherato deciderà di tornare in Canada.

DayDreamer, puntata serale 14 aprile: Can e Sanem si introducono nel magazzino di Cemal

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti la puntata serale che sarà trasmessa mercoledì 14 aprile dalle ore 21:30 dopo Striscia la notizia, raccontano che Can e Sanem cercheranno di venirsi incontro, stravolgendo alcuni loro atteggiamenti.

Poi si concederanno un romantico ballo in occasione di una serata trascorsa con Emre e Leyla in un locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Al termine della serata Can e Sanem passeranno la notte a casa degli Aydin, su invito di Leyla ed Emre.

La mattina dopo Can accompagnerà Sanem al negozio di Cemal. In questo frangente la scrittrice spierà una telefonata dell'uomo, grazie alla quale apprenderà l'esistenza di alcune creme da lui contraffatte da nascoste nel suo magazzino. Alla fine la minore degli Aydin e il fotografo riusciranno a entrare nel deposito e a sottrarre due confezioni di crema da portare come prova della contraffazione.

Yigit decide di tornare in Canada

Nella puntata serale della serie tv che verrà trasmessa il 14 aprile, Volkan avvertirà Can che Yigit si trova in un bar in compagnia di Cemal.

Per questo motivo, il fotografo dirà alla scrittrice di accompagnarlo in un posto. L'editore, alla vista della giovane Aydin e Can, si giustificherà dicendole che sta cercando di proteggerla da Cemal.

Sanem apparirà confusa, mentre il maggiore dei Divit, profondamente deluso, temerà che la ragazza non gli creda ancora. Di conseguenza l'uomo si avvierà verso l'automobile, dove verrà raggiunto dall'ex fidanzata, che lo bacerà con impeto.

La mattina dopo Sanem riceverà una lettera da Yigit, dove la informerà di aver deciso di tornare in Canada e di lasciarle tutti i diritti delle sue opere.

La scrittrice riacquista la barca del fotografo

In seguito Can e la scrittrice si "perderanno a vicenda", mentre l'agenzia pubblicitaria cercherà di organizzare la campagna pubblicitaria per uno yacht club.

Intanto il fotografo e Bulut riusciranno a far chiudere il negozio di Cemal per irregolarità legate alla licenza. Sanem, invece, riacquisterà la barca del maggiore dei Divit, in quanto vittima di rimorsi di coscienza.

Intanto Nihat sarà costretto a seguire una ferrea dieta imposta da Leyla, Mevkibe e Melahat. Infine Selim, un vecchio compagno di liceo di Huma e Aziz, giungerà alla tenuta.