Nelle prossime puntate di DayDreamer la Fikri Harika si appresterà a iniziare la nuova collaborazione con la Woman Art Cosmetics, l'azienda che andrà produrre la linea di creme di Sanem. Nell'accordo stipulato con la società, la ragazza aveva chiesto esplicitamente che la campagna pubblicitaria dei suoi prodotti venisse affidata alla Fikri Harika e così è stato. Vari intoppi, però, hanno messo il team nella condizione di mentire ai capi dell'azienda, ovvero il signor Asim e suo fratello Senim, a cui è stato detto che lo spot pubblicitario avrebbe avuto grande pregio grazie alla partecipazione del noto regista Arthur Capello.

Ayca incontra per la prima volta Can

In realtà Arhur Capello non esiste, è stato inventato per cercare di non perdere il lavoro, ma il team della Fikri Harika non si potrà tirare indietro dopo tali ammissioni, così escogiteranno un piano per cercare di fregare colei che si occuperà di seguire la campagna pubblicitaria per la Woman Art Cosmetics: Ayca, la figlia del signor Asim. Ingaggeranno un hacker che gli aiuterà a creare dei siti internet fittizi in cui venga menzionato Capello, ma la cosa sarà più difficile di quanto sembra.

Infatti Ayca, prima dell'incontro con Can, aveva già fatto una ricerca su Google, dove non ha trovato nulla che riguardasse Arthur Capello e la cosa l'ha insospettita non poco.

Riuscirà a reperire delle notizie solamente quando sarà in ufficio e Leyla, dopo che l'hacker avrà finito di creare il finto sito internet del regista, le porgerà un tablet per poterlo cercare lei stessa. Infatti Leyla ed Emre pagheranno l'hacker che Aylin aveva assoldato per far credere che Can avesse copiato le foto della sua campagna di solidarietà a favore delle donne.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Improvvisamente sul motore di ricerca appariranno le informazioni richieste, ma come mai non sono apparse prima? Leyla darà la colpa al fatto che il vero nome del regista è Arturo, non Arthur, per questo la prima ricerca non ha dato i risultati sperati. Ayca, però, crederà all'ennesima bugia messa su da Leyla, visto che anche quella di Arthur Capello è stata una sua invenzione?

Sanem inizia a vedere Ayca come una nemica

Sanem, invece, sarà preoccupata per un'altra cosa: Ayca, infatti, è la "fotocopia" di Can. Stesso modo di vestire e di vivere la vita in maniera avventuriera, con viaggi immersi nella natura più selvaggia e sport estremi praticati all'aria aperta. Inizierà a percepirla come una nemica, visto che lei e Can non stanno più insieme e il fotografo, a causa dell'amnesia ha dimenticato la loro storia d'amore.

L'apice della preoccupazione, però, arriverà quando Can inviterà Ayca a pranzo in un ristorante messicano. Ovviamente si unirà anche a Sanem, ma la ragazza non potrà far altro che notare la complicità e l'alchimia che c'è tra il fotografo e la figlia del signor Asim.

La gelosia la porterà a comportarsi, come suo solito, in maniera strana e Can non potrà far altro che notare quando la ragazza sia gelosa di lui e forse, un po', gli farà piacere.