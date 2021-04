Nelle prossime puntate di DayDreamer un Can un po' "furbetto" si prenderà gioco di Sanem. Infatti ha recuperato totalmente la memoria, ma non vorrà dirglielo subito, in quanto vorrebbe che sia lei da sola a rendersene conto. Ovviamente le manderà qualche indizio e uno di questi riguarderà un piatto che ha segnato la loro storia d'amore: le kofte crude.

Can ha recuperato totalemente la memoria

Can ha avuto la conferma dal suo medico: la sua memoria è finalmente tornata. Il ragazzo, infatti, si è recato dal dottore dopo che Emre si è reso conto che il fratello ricordava un loro litigio risalente agli ultimi due anni.

Dopo la scoperta di questo tanto atteso miglioramento, però, Can chiederà a Emre di non rivelerà nulla a nessuno, nemmeno a Leyla, in quanto vuole tenere Sanem all'oscuro di tutto per un po'.

Infatti Can vorrà prendersi un po' gioco di Sanem, dicendole che nella mente stanno riaffiorando dei ricordi, che però non la riguardano affatto. A un certo punto, quando saranno soli nell'ufficio di lui, gli dirà di essersi ricordato di un concerto rock a cui sono andati insieme. Sanem sarà sconcertata, non può essere lei, in quanto non ama nemmeno la musica rock. Allora Can farà un appunto: il ricordo risale a un concerto visto in Inghilterra. Sanem sarà furibonda, al suo ragazzo sono ritornati in mente dei ricordi con Polen, ma Can rincarerà la dose.

Can si prende gioco di Sanem

Scrutati di nascosto da un divertito Emre, Can dirà che il concerto forse non l'aveva visto nemmeno con Polen, ma con un'altra ragazza. Sanem sarà su tutte le furie, per lei Can ricorda solo quello che gli fa comodo e abbastanza stizzita se ne andrà dall'ufficio. Can, invece, sarà molto divertito, in quanto gli piace la Sanem arrabbiata, per lui è molto dolce.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A ogni modo il suo obiettivo sarà non dirle che gli è tornata la memoria, per fare in modo che sia lei a rendersi conto da sola che ricorda nuovamente la loro storia d'amore.

Ovviamente le manderà qualche indizio e il primo sarà il seguente. Can organizzerà una festa, a casa sua, per i dipendenti della Fikri Harika, per la campagna pubblicitaria della Woman Art Cosmetics appena acquista e durante la serata potranno mangiare un piatto preparato esclusivamente da lui: le kofte crude.

Can organizza una festa a base di kofte crude

Le kofte crude gli erano state preparata da Sanem in un momento particolare della loro storia, ovvero quando la ragazza si era decisa a lottare contro Polen per conquistare il fotografo. Per questo motivo, in occasione della festa di compleanno di quest'ultima, gli aveva preparato delle kofte crude molto piccanti, un atto d'amore che Can aveva apprezzato tantissimo, nonostante le kofte fossero immangiabili.

Dopo "l'indizio" di Can, riuscirà Sanem a recepire il messaggio?