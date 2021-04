Nelle prossime puntate di DayDreamer, per Can ci saranno solamente delle belle sorprese. L'amore che prova per Sanem, che gli ha condotti a rimettersi insieme, porterà solo dei benefici alla sua salute. Infatti riacquisterà completamente la memoria e la conferma arriverà anche dal suo medico.

Emre si rende conto che Can inizia a ricordare gli ultimi due anni

Can dovrà fare i conti con i propri ricordi legati agli ultimi due anni della sua vita, infatti inizierà a ricordare alcuni momenti trascorsi con Sanem, ma per non dare delle false illusioni ai suoi affetti più cari non dirà nulla.

Per svagarsi un po' deciderà di prendersi una giornata libera con Emre, mentre Sanem passerà del tempo con Leyla e Mihriban, a cui racconterà il momento romantico che ha vissuto con Can alla stazione dei treni.

Il giovane Divit raggiungerà il fratello nella sua casa nella tenuta di Mihriban. Can gli dirà che non riesce a rintracciare al telefono Aziz, al quale vorrebbe dire che è ritornato con Sanem. Emre sarà un po' preoccupato nei confronti del padre: teme che questo viaggio improvviso ad Amsterdam sia dovuto a dei suoi problemi di salute, come era successo due anni prima quando si era recato a Cuba per curare un'infezione ai polmoni e Can aveva tenuto il fratello all'oscuro di tutto. Emre chiederà al fotografo di essere sincero con lui e di non ometterli eventuali problemi di salute del loro padre.

Can lo rassicurerà, confermandogli che l'altra volta gli ha nascosto la malattia del padre solo per non farlo preoccupare. Questa affermazione, però, insospettirà Emre.

Can ricorda di non aver raccontato a Emre della malattia di Aziz

La faccenda della malattia nascosta di Aziz è accaduta dopo la festa per il 40° anniversario della Fikri Harika, quindi in quel lasso di tempo che Can ha rimosso dalla sua mente dopo l'incidente in auto.

Per Emre sarà chiaro: nella mente di Can stanno riaffiorando i ricordi dei suoi ultimi due anni.

Così insieme, per avere la certezza suoi progressi di Can, decideranno di correre subito dal medico specialista che lo sta seguendo. Il fotografo, infatti, gli chiederà come sia possibile che sia riuscito a ricordare tutte queste cose improvvisamente e per il medico non sarà una casualità: solo una grande evento o il provare dei forti sentimenti per qualcuno possono stimolare il ritorno della memoria.

Allora Can gli racconterà di essersi nuovamente innamorato di Sanem, la ragazza che aveva fatto tanto soffrire e di cui non ricordava più nulla. Per il dottore non ci saranno dubbi: la "medicina" di Can è proprio Sanem. Così il fotografo tornerà in tutta la sua "integrità" e ben presto progetterà il suo futuro insieme alla sua amata.