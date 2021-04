Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 aprile a venerdì 30, Mevkibe e Sanem tenteranno in tutti i modi di fare recuperare la memoria a Can. Le due proveranno i metodi più assurdi per aiutare Divit a recuperare i suoi ricordi. In particolare la giovane scrittrice le proverà tutte, in quanto non vorrà rinunciare alla sua storia d'amore con il fotografo. Nonostante ciò, ogni tentativo della donna risulterà vano, in quanto il fotografo non ricorderà un bel niente.

Sanem proverà in tutti i modi ad aiutare Can

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Can sarà disperato da quando avrà perso la memoria. Infatti, il fotografo tenterà di recuperare i suoi i ricordi in tutti i modi possibili, ma ormai sembreranno smarriti per sempre. Nel frattempo, Sanem proverà a fare in modo che Divit si ricordi di lei e della loro storia d'amore. In particolare, la donna indosserà gli abiti che portava durante i primi tempi di conoscenza, ma ogni tentativo risulterà vano. La giovane protagonista sarà ormai disperata e non saprà più cosa inventarsi.

Intanto, anche Mevkibe e Melahat tenteranno di aiutare Can a recuperare la memoria e proveranno i metodi più assurdi.

Entrando nello specifico della vicenda, le due donne prepareranno un tè miracoloso che è indicato proprio per chi ha avuto un'amnesia. Poi però la bevanda che ne verrà fuori sarà disgustosa e il fotografo non vorrà proprio berla.

Aydin porterà Divit al rifugio per fargli sentire il suo profumo, ma l'uomo sarà raffreddato

Nonostante la bevanda sia disgustosa, Mevkibe sarà pronta a tutto pur di farla bere a Can e deciderà di invitarlo anche a cena.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In un primo momento Divit rifiuterà, in quanto sarà molto impegnato, però poi la donna insisterà così tanto che alla fine il fotografo accetterà.

Nel frattempo anche Sanem farà di tutto per aiutare l'uomo, in quanto non vorrà rinunciare alla loro storia d'amore. Proprio per questo motivo, la scrittrice inviterà il fotografo sul lungomare e lo provocherà.

Inoltre la ragazza tenterà di istigare Can a litigare, sperando che lui ricordi tutte le volte in cui i due si sono scontrati. Divit avrà un flashback per un attimo, che riaccenderà le speranze della giovane.

Poco dopo Sanem proverà l'ennesimo tentativo e si recherà al rifugio con Can, sempre per farlo recuperare la memoria. In particolare la scrittrice gli farà sentire il suo profumo, ma purtroppo per lei, l'uomo sarà molto raffreddato e non sentirà nulla. Infine, Mihriban aggredirà Huma perché riterrà che stia usando Selim.