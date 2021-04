Diletta Leotta è finita al centro del clamore mediatico. Stando alle indiscrezione lanciate da Dagospia, la giornalista sportiva avrebbe archiviato la relazione con Can Yaman. Il motivo? Pare che ci sarebbe un terzo incomodo. Sul sito si parla di un avvistamento di Diletta in un hotel della Capitale: la bella siciliana avrebbe "ripassato gli almanacchi della Serie A" con Ryan Friedkin.

Diletta e Can

Al momento non è chiaro quale sia l'attuale situazione sentimentale di Diletta Leotta: da quando Can Yaman è partito per la Turchia, la coppia non è stata più avvistata insieme.

Inoltre, l'attore aveva disattivato il suo profilo Instagram per qualche giorno, salvo poi tornare sui suoi passi.

Intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro, la giornalista di Dazn ha spiegato di essere ancora fidanzata con Can. Ma non solo, Diletta ha riferito che le voci di una presunta crisi sono infondate e ha confermato le nozze. In merito al profilo social disattivato, la diretta interessata ha parlato di azione legata al business.

L'indiscrezione

Nonostante la diretta interessata abbia confermato la sua favola d'amore con la star delle soap turche, Roberto D'Agostino ha riportato una segnalazione su Diletta Leotta. Scendendo nel dettaglio, sul sito si legge: "Sapete perché Diletta ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can?" Il motivo sarebbe da rivedere in un "ripasso" degli highlights della Serie A in compagnia di un uomo: Ryan Friedkin.

Quest'ultimo è il figlio dell'attuale proprietario della Roma. Secondo quanto si apprende, per una settimana i due avrebbero "sfogliato gli almanacchi del campionato" in un hotel De Charme della Capitale. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni perché la diretta interessata non ha confermato o smentito il pettegolezzo sul suo conto.

Alfonso Signorini su Leotta-Yaman

In un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini ha detto cosa pensa della storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Senza peli sulla lingua, il 57enne ha chiosato: "Non ci credo fino in fondo". Secondo il giornalista, la relazione tra la giornalista e l'attore turco sarebbe troppo bella per essere vera.

Tuttavia, Signorini ha confidato di non essere ancora sicuro al 100% su questa liaison.

Da quando Diletta e Can sono usciti allo scoperto, l'opinione pubblica si è spaccata: da un lato c'è chi pensa che la coppia sia vera mentre dall'altro c'è chi ha sempre sostenuto che sia tutto architettato per apparire sui giornali di Gossip. Can Yaman, però, aveva sempre respinto le accuse al mittente parlando di una storia vera basata sulla riservatezza e sul rispetto.