Selvaggia Roma si è candidata per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La romana dopo aver preso parte al GF Vip 5 vuole ripetere l’esperienza e ha espresso la sua volontà attraverso il suo account ufficiale Instagram. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Punto Z’ condotto da Tommaso Zorzi, fresco vincitore del reality e opinionista dell’Isola dei Famosi, Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente il Grande Fratello Vip 6. I lavori sono attualmente in corso e Signorini ha dichiarato all'ex gieffino che gli farebbe piacere avere tra i prossimi concorrenti del programma Gaia Zorzi, ovvero la sorella di Tommaso.

Non mancano le voci sui possibili nuovi gieffini, come ad esempio Paola Caruso. La calabrese, infatti, si è definita pronta a intraprendere l’avventura nella casa più spiata d’Italia attraverso una recente intervista.

L'appello via social di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma potrebbe ritornare nella casa di Cinecittà. L’influencer - divenuta famosa per la sua relazione travagliata con Francesco Chiofalo a Temptation Island nel 2017 - ha dichiarato di aver ricevuto tanti messaggi da parte dei suoi fans in cui vorrebbero che prendesse nuovamente parte al reality show che avrà come conduttore ancora una volta Alfonso Signorini. Per queste motivazioni la romana, attraverso il social Instagram ha affermato che in tanti hanno le hanno scritto relativamente alla sua permanenza nel Grande Fratello Vip 5, sostenendo che è rimasta per troppo poco tempo nel programma.

L’influencer ha chiesto ai suoi supporters: "Ciao ragazzi!!! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del Gf Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi allora aiutatemi a chiedere ad @alfosignorini di poter rientrare nella casa nella prossima edizione!!!!

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Commentate in tantissimi sotto questo post taggando alfosignorini e chiedendogli di farmi rientrare" . L’influencer non è nuova a lanciare dei contest sui suoi social e, in questa circostanza, ha messo in palio la possibilità di prendere un aperitivo con lei per il commento più convincente da parte degli utenti.

Selvaggia Roma: 'Non sarebbe la prima volta che un concorrente fa più di un'edizione'

Selvaggia Roma ha manifestato il proprio pensiero affermando di essere uscita dal reality show dopo appena quattro settimane dal proprio ingresso, nel momento in cui si stava ambientando nella casa di Cinecittà. La romana ha dichiarato: "Spero che Alfonso mi dia questa opportunità, ne sarei felicissima e in fondo non sarebbe la prima volta che un concorrente fa più di un edizione". Ad ora non è giunta nessuna risposta da parte del conduttore del Grande Fratello Vip.