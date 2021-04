Giovanna Abate, in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, è tornata a parlare del rapporto con Akash Kumar. L'ex tronista romana ha dichiarato di essere single. Inoltre, ha ammesso che al ritorno del modello indiano dall'Isola dei Famosi non c'è stato alcun seguito tra i due. Il motivo? Abate ha confidato che non era scoppiata l'amore.

Il precedente

Akash Kumar, quando è approdato all'Isola dei Famosi aveva dichiarato di essere single. Stando ad alcuni rumors, però, il giovane risultava avere un flirt in corso con Giovanna Abate.

Intervenuta in una diretta Instagram di Gabriele Parpiglia, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva confermato il pettegolezzo. Tuttavia, Giovanna aveva spiegato che i due non erano fidanzati ma si stavano solo conoscendo da dicembre. Dunque, non si era risentita del fatto che il modello avesse detto di non avere alcuna relazione.

Le nuove dichiarazioni dell'ex tronista

Nel corso di una nuova intervista, Giovanna Abate ha cominciato con una premessa: "Sono single, ma in questo momento mi godo le gioie del mio lavoro".

In merito ad Akash Kumar, la diretta interessata ha chiosato: "Non c'è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall'Isola". La giovane ha confidato che i due avevano intrapreso una conoscenza a dicembre, ma nessuno dei due sapeva o meno quello che sarebbe accaduto in futuro.

Abate ha precisato che tra lei e il modello c'è stato uno scambio di messaggi fino al giorno prima che Akash partisse per l'Honduras. Nonostante le cose non siano andate come sperava, l'ex tronista ha ammesso: "Mi sono trovata bene con questa persona". Al tempo stesso, però, Giovanna ha spiegato che in quel determinato momento della vita ognuno era giusto che pensasse a sé stesso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Giovanna non ha più visto Kumar

Nel corso dell'intervista, Giovanna Abate ha fatto un tuffo nel suo passato sentimentale: la giovane ha ammesso di avere avuto moltissime delusioni d'amore. Dunque, nella conoscenza con Akash ha avuto un approccio diverso: "Non era scoppiato l'amore, quindi ho preferito rimanesse un bel ricordo della conoscenza".

La diretta interessata ha confidato di avere imparato a fermarsi prima, piuttosto che rincorrere qualcuno.

Infine, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato se quando Akash è tornato dall'Honduras, i due si siano visti per chiarire. Giovanna Abate ha confidato che l'accordo c'era, ma alla fine non è successo nulla. A tal proposito, la diretta interessata ha anche dichiarato di non essersi dannata più di tanto per questo incontro. Il motivo? Giovanna ha preferito concentrare le energie su di lei, piuttosto che inciampare in qualche situazione particolare.