Alessandro Tersigni, attore riconosciuto nel mondo della tv e dello spettacolo, ha aggiornato tutti i fan de "Il Paradiso Delle Signore" - la soap opera della Rai che va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 - che prossimamente (presumibilmente intorno a metà settembre 2021) andrà in onda la sesta stagione. La notizia ha entusiasmato tutti gli spettatori dal momento che, da alcuni mesi, circolavano notizie contrararie. Ma non solo, durante un'intervista al sito Today, Tersigni, ha affermato che il suo personaggio, ed ovvero quello del Dottor Conti, sarà presente anche nella nuova stagione.

Anche in questo caso, l'attore ha così smentito tutte le voci in merito ad un suo ipotetico addio.

Tersigni sarà presente nella sesta stagione

Tra i personaggi de "Il Paradiso delle Signore" più amati dal pubblico c'è sicuramente quello interpretato dall'attore Alessandro Tersigni che dal 2015 veste panni del Dottor Vittorio Conti. Lui qui è un uomo molto ambizioso e talentuoso che da essere un consulente pubblicitario con il passare del tempo è diventato il direttore del famoso magazzino milanese. L'artista che è entusiasta di poter interpretare questo personaggio che per alcuni aspetti gli assomiglia molto anche nella vita reale, ha affermato che ormai tra di loro vi è un rapporto quasi simbiotico.

"Siamo tutti e due abbastanza ottimisti. Io come Vittorio non sono quasi mai triste, non porto rancore, sono sempre abbastanza allegro e spensierato, ha confessato Alessandro Tersigni. Proprio per questo motivo, l'artista sempre nell'intervista a Today, non ha negato che vorrebbe tanto poter "essere Vittorio" anche nella vita reale soprattutto in questo particolare periodo storico, poichè essendo lui un uomo positivo ed ottimista, lui grazie alla sua creatività ed alla sua mente così aperta e speranzosa avrebbe sicuramente inventato qualcosa per cercare di risollevarsi- e distrarsi- in questo momento così particolare.

Tersigni è così legato al suo personaggio che nonostante in alcuni momenti pensi che sia arrivato il momento di lasciare "Il Paradiso"ha confessato che per il momento non ha nessuna intenzione di farlo. "Ci sarò ancora l'anno prossimo, poi si vedrà".

Il successo de 'Il Paradiso Delle Signore'

Il Paradiso Delle Signore è una soap opera di grande successo: i suoi ascolti sono ineguagliabili.

Infatti, solo nei giorni scorsi, la trasmissione ha raggiunto uno share pari al 18.3%. Sarà stato questo grande successo che avrà sicuramente spinto la Rai a confermare la sesta stagione dello sceneggiato televisivo, nonostante vi sia stata due anni fa, l'ipotesi della chiusura del set. Tra qualche mese, infatti, gli attori che recitano in questa Serie TV, si rincontreranno negli studi per iniziare a registrare gli episodi del daily. I fan de" Il Paradiso" sperano però, che prossimamente la serie si possa trasformare in una fiction in modo così da essere trasmessa in "prime time" sempre su Rai 1.