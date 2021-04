La puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 aprile 2021 chiude un’altra settimana di programmazione e va in onda su Rai 1 alle 15:55 in prima visione, su RaiPlay, on demand, dopo la messa in onda.

Le anticipazioni raccontano che una telefonata metterà in allarme Beatrice, rimasta a casa mentre Vittorio è ormai distante da Milano con il cuore a pezzi. Umberto invece deve iniziare a tremare, visto che Gabriella ha tra le mani la lettera scritta da Arturo Bergamini che lo incastra.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 120 trama

Laura è ormai decisa a cambiare vita e non ha alcuna intenzione di tornare a Milano.

In Caffetteria regna il caos senza di lei e Salvatore e Marcello non sanno che fare. L'unica speranza è Sofia, alla quale chiedono aiuto. Peccato che la ragazza abbia una lite con Giuseppe e li pianti in asso.

I guai non sono finiti per Marcello. Oltre a dover badare alla Caffetteria, riceve una chiamata. Dovrà presentarsi in Questura per dare la sua versione dei fatti sulla vicenda Castrese. Sergio lo aveva avvisato: non sarà così facile liberarsi di lui. E infatti Barbieri si troverà a dover spiegare come mai abbia fatto da spallone al mantovano.

Purtroppo la situazione è complicata e per Marcello potrebbero aprirsi le porte del carcere. Dopo la notte d'amore con Ludovica, il giovane Barbieri si confida con lei in merito a questa triste ipotesi.

Vittorio scopre il tradimento di Marta

È arrivato il momento della verità. Fiorenza fa capire a Conti che tra Dante e sua moglie è successo qualcosa. Vittorio intuisce immediatamente a cosa si riferisce e, unendo i tasselli, ha un colpo al cuore. Marta lo ha tradito.

Conti affronta senza paura Dante, che non nega nulla. Con il cuore a pezzi Vittorio lascia Milano per raggiungere Parigi e chiarire con Marta.

Poco dopo, Beatrice riceve una chiamata inquietante. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio avrà un incidente proprio mentre è in viaggio per la città francese.

La lettera di Arturo nelle mani di Gabriella, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Colpo di scena nella puntata di venerdì 2 aprile: Gabriella trova per caso una lettera di Arturo Bergamini scritta prima di morire - tra l'altro in maniera piuttosto misteriosa - e ne è sconvolta.

Arturo ha messo nero su bianco i suoi sospetti su Umberto Guarnieri che, se verificati, lo metterebbero nei guai. Gabriella non sa cosa fare ed è a un bivio. Consegnare la lettera a Cosimo o tacere? Di certo, le conseguenze sarebbero inevitabili.

E così, mentre Cosimo pensa a come tenere a bada le intemperanze di Umberto, non disposto a venirgli incontro, Gabriella pensa al da farsi con mille dubbi e perplessità.