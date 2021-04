Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore sulla nuova puntata del 27 aprile vedono al centro delle scene Marta, afflitta dai dubbi su Vittorio. A metterla in ansia è Dante dopo le sue strane parole e il misterioso regalo che le fa recapitare a Villa Guarnieri.

Nel frattempo Giuseppe prende coraggio e confida a Salvatore i risvolti loschi dei suoi affari ai danni del grande magazzino. Non ha i soldi per pagare il debito e teme che la truffa organizzata con Girolamo venga alla luce, con tutte le conseguenze del caso.

Il Paradiso delle Signore puntata del 27 aprile 2021 su Rai 1

Salvatore è molto arrabbiato e vuole che Giuseppe gli dia una spiegazione. Che fine hanno fatto i soldi che gli ha prestato e soprattutto a cosa gli sono serviti? Il signor Amato non può mentire ancora e così racconta tutto al figlio, che ne rimane profondamente deluso.

Intanto Ludovica viene coinvolta in un importante servizio fotografico per Il Paradiso delle Signore da Federico e Marta. La nuova collezione di abiti approderà in America, così come voluto da Dante Romagnoli. La bella Brancia ne è felicissima.

Beatrice si accorge di amare ancora Vittorio

A casa Conti Serena è in apprensione per la sua recita scolastica e a darle tutto il conforto necessario è zio Vittorio.

La bimba si tranquillizza e ritrova il sorriso. A vedere la scena è Beatrice, che si rende conto di amare ancora Conti, sebbene consapevole di non avere molte speranze.

Gabriella è al settimo cielo per essere stata premiata come migliore stilista dell'anno. La cerimonia si terrà al Circolo e ad accompagnarla è Cosimo. Peccato che un incontro imprevisto faccia in modo che tra i due scoppi un litigio che lascerà ben poche speranze al loro matrimonio.

Marta riceve uno strano regalo, trame Il Paradiso delle Signore

Vittorio vorrebbe recuperare il rapporto con la moglie ma sembra un'impresa impossibile. I due sono sempre più lontani da quando Dante si è insinuato nelle loro vite, deciso a non mollare la presa. Conti prova in tutti i modi a cercare una soluzione che, forse, non è più percorribile.

Dante nota il gelo tra Vittorio e la moglie e coglie la palla al balzo per insinuare dubbi nella mente e nel cuore di Marta. Per raggiungere il suo obiettivo, le fa recapitare uno strano regalo a Villa Guarnieri che non la lascia affatto indifferente.

Tra Marta e Vittorio la situazione è tesissima, sono nel pieno della tormenta. Il loro matrimonio è al capolinea? Intanto, anche Cosimo e Gabriella si trovano ad affrontare vecchi rancori per via di Salvatore, arrivato giusto in tempo per la premiazione della sua ex fidanzata. Si ricorda che la puntata Il Paradiso delle Signore del 27 aprile può essere rivista dopo la messa in onda su RaiPlay.