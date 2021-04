Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 aprile 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi coniugale di Vittorio e Marta, sui tentativi fatti da Giuseppe per risanare il suo rapporto con il figlio, sui problemi con la legge di Marcello e sulla gelosia di Cosimo per la vicinanza di Gabriella e Salvatore.

Gabriella ottiene un importante riconoscimento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che Marta e Vittorio cercheranno di capire la vera causa della loro crisi matrimoniale. Nel frattempo, Dante chiederà ad Adelaide di non intromettersi fra lui e Marta per poi inviare uno strano regalo a quest'ultima. Dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Camera della moda, Gabriella chiederà a Cosimo di accompagnarla a ritirarlo. L'uomo inizialmente rifiuterà l'invito della compagna per poi accettare in seguito. Agnese costringerà Giuseppe a rivelare al figlio che non riavrà più i soldi che gli ha prestato. Più tardi, Salvatore rimarrà profondamente deluso nel sapere tutti i loschi affari in cui suo padre è coinvolto.

Vittorio aiuta la nipote

Irene e Rocco non riusciranno a trovare un modo per stare insieme, mentre Ludovica verrà coinvolta da Marta e Federico nel servizio fotografico per pubblicizzare la linea d'abbigliamento del Paradiso negli Stati Uniti. Approfittando della crisi coniugale dei Conti, Dante cercherà di convincere Marta che non vale la pena di salvare il suo matrimonio con Vittorio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultimo, nel frattempo, aiuterà la nipote a risolvere una questione legata alla recita scolastica che la ragazzina dovrà affrontare a scuola. Irene deciderà di lasciare Rocco dopo essersi resa conto che l'uomo è geloso delle attenzioni che Alfredo Perico riserva a Maria. Dopo aver ringraziato Armando per aver fornito un alibi finto al marito, Agnese chiederà a Giuseppe di andarsi a confessare per alleggerire la sua coscienza.

La gelosia di Cosimo

Marcello scoprirà di non avere più vie d'uscita a parte quella di costituirsi, mentre Vittorio farà una bella sorpresa alla nipote. Dante invierà un secondo regalo a Marta per dimostrargli tutto il suo interesse. Per ripagare il debito del figlio, Giuseppe si offrirà di lavorare di notte nel laboratorio della pasticceria. Agnese e Armando rivivranno i vecchi tempi vissuti insieme, ritagliandosi un momento tutto per loro. Salvatore si recherà al Circolo per consegnare dei dolci proprio quando Gabriella sta ricevendo il prestigioso premio conferitagli dalla Camera della Moda. Cosimo noterà la crescente confidenza fra lui e la moglie e si arrabbierà moltissimo, facendole una scenata davanti a tutti.

Al rientro a casa, i due coniugi finiranno per avere una bruttissima lite. Dopo aver riflettuto molto, Vittorio deciderà di chiedere a Marta di ritornare con lui, ma i suoi tentativi risulteranno vani quando la sorprenderà fra le braccia di Dante.