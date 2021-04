Mossa sbagliata per Irene nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore in programma per il pomeriggio di giovedì 15 aprile 2021 alle 15:55. Armando avrà così la conferma dei suoi dubbi mentre Giuseppe crederà di averla fatta franca, preoccupato di doversi giustificare con Agnese e non solo.

Vittorio dovrà stare molto attento a Dante che, oltre a non voler rinunciare a Marta, ha la chiara intenzione di metterlo in ridicolo. L'occasione perfetta sembra l'evento organizzato al Circolo, nel corso del quale Conti dovrà esporre un discorso elogiativo.

Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Il Paradiso delle Signore 5, puntata 129 di giovedì 15 aprile 2021

Dora è ancora sconvolta dopo aver scoperto che Nino è un seminarista. Le Veneri cercano di farla ragionare dicendole che non ci potrà mai essere un futuro per loro, ma lei non demorde. E quando Dora si mette in testa qualcosa, difficilmente non raggiunge l'obiettivo.

Dante vuole giocare un tiro mancino a Vittorio e così mette mano al discorso perfetto scritto da Federico per lui. A capovolgere la situazione però è Beatrice, che ha un'idea per mettere ancora più in luce l'operato di Conti e la sua posizione al Paradiso.

Gabriella e Ludovica preoccupate per Cosimo

Da quando ha letto la lettera di suo padre, il giovane Bergamini non ha pace.

Se quello che ha appreso su Umberto fosse vero, le conseguenze sarebbero devastanti per il commendatore. Inoltre, il segreto che stanno custodendo da molto tempo Adelaide e Umberto verrebbe inesorabilmente a galla.

Il comportamento e lo stato d'animo di Cosimo preoccupano non poco Ludovica e Gabriella. A confermare i sospetti di Bergamini junior ci pensa un cablogramma.

Tassello dopo tassello, il puzzle si sta completando, dando ragione alla teoria complottista ai danni di Umberto.

Armando sospetta di Irene

Come rendono noto le anticipazioni, Irene farà un grande sbaglio. La Venere nasconde uno dei capi più eleganti per l'evento in fiera. Armando, che sta tenendo gli occhi bene aperti dopo quanto successo, la vede.

Purtroppo Ferraris finirà con il credere alle supposizioni di Giuseppe, che l'aveva già messo in guardia rispetto Irene e il suo comportamento ambiguo. Per la Venere si mette molto male, come farà a dimostrare di essere innocente?

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 15 aprile, Marta continuerà a restare distante da Vittorio, non avendo la forza di avere un confronto diretto con lui. Lo stesso vale per Conti. Eppure, entrambi saranno nei reciproci pensieri.

Si ricorda che tutti gli episodi possono essere rivisti dopo la messa in onda accedendo al portale RaiPlay, dove sono caricate anche le puntate delle precedenti stagioni.