Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare il pubblico italiano, specialmente adesso in cui le vicende della soap si avvicinano pian piano alla conclusione della quinta stagione. L'attenzione dei telespettatori è rivolta soprattutto verso quei personaggi il cui equilibrio familiare e sentimentale è stato messo a dura prova. Secondo alle anticipazioni della settimana dal 19 al 23 aprile, alcune storyline della soap subiranno un vero e proprio scossone. In particolare, nella puntata in onda martedì 20 aprile Umberto Guarnieri non resterà a guardare di fronte alle accuse di Cosimo e passerà al contrattacco.

Nel frattempo Vittorio si troverà in difficoltà a lavorare fianco a fianco con la moglie Marta. Intanto, dopo essere stata accusata di essere la responsabile della contraffazione degli abiti, Irene sarà consolata da Rocco e tra i due giovani ci sarà un bacio.

Trama Il Paradiso delle signore, puntata del 20 aprile: Umberto passa al contrattacco

Gli intrecci e le storie d'amore che animano le vicende de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55, saranno come sempre caratterizzati da diversi colpi di scena. Nella puntata in onda il 20 aprile Umberto (Roberto Farnesi) pianificherà una strategia con cui difendersi dalle accuse di Cosimo (Alessandro Cosentini) che punta il dito contro l'uomo, a suo dire, responsabile della scomparsa di Achille Ravasi.

Ancora una volta, il figlio di Arturo dovrà arrendersi al fatto che potrebbe perdere contro il potere della famiglia Guarnieri. Nel frattempo, tra Rocco e Irene c'è stato qualcosa, ma entrambi non riusciranno ancora ad avere le idee chiare sui sentimenti che provano. Oltretutto, la commessa del Paradiso si sentirà in colpa nei confronti della coinquilina Maria (Chiara Russo), la quale continuerà a desiderare un futuro accanto al giovane magazziniere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Spoiler Il Paradiso delle signore del 20 aprile: Vittorio non è convinto di poter lavorare con Marta

Alan Sterling farà un'offerta vantaggiosa a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e sarà proprio Marta (Gloria Radulescu) a spiegare al marito in che cosa consiste la proposta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda il 20 aprile rivelano che l'imprenditore dovrà curare la campagna pubblicitaria per promuovere la collezione a marchio Paradiso.

Vittorio non mostrerà di essere entusiasta per via della moglie, con la quale non crede di poter lavorare. La crisi tra i due, secondo l'uomo, non permetterà loro di collaborare proficuamente come un tempo, soprattutto a causa della presenza di Dante (Luca Bastianello), intermediario di Sterling. Romagnoli, intanto, non sembrerà essersi rassegnato all'idea di perdere Marta.