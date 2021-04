Martedì 13 aprile va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni non deludono le aspettative dei milioni di telespettatori ansiosi di scoprire l'evolversi delle trame. L'appuntamento è su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay dopo la trasmissione in Tv.

Ormai la verità è venuta a galla. Marta sa che Vittorio l'ha tradita con Beatrice. Dopo il suo rientro a Milano allertata per le condizioni di salute del marito, la bella Guarnieri non se la sente di stare con lui. Nel frattempo, Dora riceve una stoccata da Nino che, invitato al cinema per un appuntamento romantico, scappa come un agnellino impaurito.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 13 aprile 2021

Brutta aria al grande magazzino dopo la scomparsa di alcuni abiti, ritrovati poi pieni di difetti. Armando capisce che il responsabile deve essere qualcuno interno al Paradiso e così Giuseppe si sente in trappola. Se venisse scoperto, per lui sarebbe la fine. Agnese non lo perdonerebbe mai e nemmeno Salvatore, senza contare che finirebbe in carcere.

Pieno di rabbia e preoccupazione, Giuseppe sfoga la sua frustrazione sul suo socio ''in affari''. Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore svelano anche che le Veneri verranno messe al corrente della strana e inaspettata reazione di Nino dopo la fine del film che ha accettato di vedere in compagnia di Dora.

Dante si presenta al cospetto di Adelaide e Umberto

Alan Sterling sta per arrivare a Milano e Romagnoli coglie l'occasione per acquistare punti agli occhi dei soci del Circolo. Senza avvisare nessuno, si presenta altezzoso davanti alla contessa e al commendatore dicendo loro di aver organizzato un importante evento per accogliere il signor Sterlig.

Occhio alle vere intenzioni di Dante: come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, penserà bene di ''intervenire'' sul discorso di Vittorio preparato con cura da Federico per mettere il rivale in amore in ridicolo.

Vittorio senza Marta, spoiler Il Paradiso delle Signore

Marta rivede Dante per la prima volta dopo la loro frequentazione a New York.

L'incontro però non è così entusiasmante come sperava Romagnoli. La bella Guarnieri ama ancora suo marito nonostante i reciproci tradimenti?

Anche se è tornata Milano, Marta preferisce non rincasare e condividere nulla con Vittorio. Gli spoiler Il Paradiso delle Signore della puntata di martedì 13 aprile rendono noto che Marta preferirà rifugiarsi nella lussuosa villa Guarnieri, dove può contare sull'appoggio di Umberto e della zia Adelaide.

Infine, Dora racconta alle Veneri che Nino è corso via dopo la fine del film, come se volesse evitarla. La spiegazione a questo strano comportamento la sconvolgerà.